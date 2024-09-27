Nokta atışı yaptı

İsrail ordusu, Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine "nokta atışı hava saldırıları" düzenlediğini duyurdu. Beyrut'un güneyinden patlama sesleri ve yoğun duman yükseldi. Saldırıların üst düzey bir Hizbullah komutanını hedef aldığı öne sürüldü. Reuters haber ajansı, Hizbullah'ın İHA biriminin başı olan Muhammed Surur'un saldırılarda öldürüldüğünü bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda iki kişinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını duyurdu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Beyrut’un güneyindeki Dahiye'deki bir noktaya üç kez saldırı düzenledi. Beyrut'un güneyinden patlama sesleri ve yoğun duman yükseldi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da, “ İsrail ordusu şu anda Beyrut’a saldırılar düzenliyor.” ifadelerine yer verildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırıda iki kişinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Reuters haber ajansı, hedef alındığı öne sürülen komutanın, Hizbullah'ın İHA biriminin başı olan Muhammed Surur olduğunu bildirdi. İki ayrı güvenlik kaynağı ise komutanın saldırılar sonucunda öldürüldüğünü doğruladı.

Lübnan makamlarından saldırıda yer alan ya da ölen olup olmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı.

Bar: İran'dan Hizbullah'a silah sevkiyatını durduracağız

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar, İran'dan Hizbullah'a yapılacak silah sevkiyatını durduracaklarını söyledi.

Tümgeneral Tomer Bar, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın gücünün İran'dan gelen silah desteğine bağlı olduğunu vurguladı.

İsrail'in Lübnan'da kara harekâtı olasılığına karşı hazırlık yaptığını ve bu kararın üst düzeyde verileceğini ifade etti. Bar, hava kuvvetlerinin kara operasyonlarına destek için hazır olduğunu ifade etti.

