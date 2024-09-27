Devlet politikası şart

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne İlçe Başkanı Avukat Ayşe Öztabay, eğitim hayatında "kaos" yaşandığını bunun bir insan hakları ihlali olduğunu savundu.

TDP’den yapılan açıklamaya göre Öztabay, “Eğitim öğretim, düşünce ve davranış şekillerini değiştiren, geliştiren bir süreçtir. İnsanı daha iyiye, daha güzele, daha yararlıya ulaştıran bir yaşama sürecidir. Hal böyle olunca; sosyal hukuk devletlerinin en önemli politikaları eğitim üzerine kurulmalı, yani eğitimin bir devlet politikası olarak yürütülmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

TDP Girne İlçesi olarak eğitim hususunda eğitimcilerle aylardır yürüttükleri istişareler sonucunda; “Eğitim adına alınması gereken tedbirlerin alınmadığını, günü birlik kararlarla yasalara aykırı ve/veya uluslararası anlaşmalara uygun olmayacak şekilde faaliyetler yürütüldüğünü birinci ağızdan öğrenme şansı bulduklarını” belirten Öztabay, bu gerçeklerin kamu nezdinde görünür olduğunu söyledi.

Öztabay, “Bilhassa özel eğitim alması gereken küçük bireylerin ve ailelerinin doğru yönlendirilmesi, rehber öğretmenler vasıtasıyla kontrol altına alınması doğru nesiller yetiştirebilmenin ve sosyal devlet olmanın tartışmasız başlıca kurallarındandır” ifadelerini kullandı.

