Kürsüden tepki verdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York’ta gerçekleştirilen BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma, Güney Kıbrıs'ta geniş yankı uyandırdı.

Fileleftheros gazetesinin “Uluslararası Hukuk a la carte Değil” başlıklı haberine göre konuşmasında “işgal, saldırganlık ve güç kullanımından kaynaklanan yasa dışılığın kabul edilemeyeceğini” öne süren Hristodulidis, “uluslararası hukukun a la carte olmadığını” vurguladı.

Hristodulidis’in BM Genel Kurulu kürsüsünden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya yanıt verdiğini yazan gazete, Hristodulidis’in konuşmasında ileri sürülen Türk işgali, kayıplar ile göçmenlerin dramı yanı sıra Türkiye’nin Kıbrıs’ta yol açtığı ileri sürülen acılardan da söz ettiğini belirtti.

Hristodulidis’in konuşmasında Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ile Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türklerin ortak geleceğiyle ilgili vizyonundan söz ettiğini de kaydeden gazete, Hristodulidis’in müzakerelerin hemen yeniden başlamasına hazır olduğunu yinelediğini de iletti.

Gazeteye göre Hristodulidis konuşmasında, “BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarında tanımlandığı üzere siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyonu öngören BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla ilgili tek çerçeve bağlamında aynı zamanda AB hukuku, değerleri ve ilkeleriyle tam uyum içerisinde, Kıbrıs sorununun sürdürülebilir çözümü için müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla tüm çabayı sarf etmeyi sürdürmeye kararlı olduğunu” da vurguladı.

Kıbrıslı Türklere mesaj

Konuşmasında Kıbrıslı Türklere de mesaj gönderen Hristodulidis, tüm Kıbrıslılar için diğer Avrupalıların sahip olduğu tüm hakları ve temel özgürlükleri sağlamaya kararlı olduğunu vurgulayarak “daha azını hak etmiyorlar” ifadesini kullandı.

Sürekli olarak kendisine 50 yılın ardından Kıbrıs’ta barış için iyimser olup olmadığının sorulduğunu da ifade eden Hristodulidis, AB’nin ilham veren öncülerinden biri olan Jean Monnet’in “körü körüne iyimserliğin ya da felç edici kötümserliğin zamanı değil. Şu an kararlı olmalıyız” şeklindeki sözlerini anımsattı.

Gazeteye göre Hristodulidis sözlerini “Bu nedenle cevap şu ki, Kıbrıs’ta barış için aynı zamanda ülkemi ve halkımı işgal birlikleri ile yabancı garantörlerin olmadığı çağdaş ve yaşayabilir bir Avrupa devletinde yeniden birleştirmek için yorulmak bilmeden ve cesurca çalışmaya kararlıyım” şeklinde sürdürdü.