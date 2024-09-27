Değişim beklenmiyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işçi ve hükümet kanadının oylarıyla belirlediği net 35 bin 180 TL, brüt 40 bin 436 TL’lik asgari ücrete, işveren tarafı itiraz etti.

İtiraz nedeniyle gözler yeniden asgari ücrete çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, taraflara resmi çağrıyı bugün yapacağını belirtti.

Gardiyanoğlu, geçtiğimiz hafta belirlenen asgari ücrete işverenler tarafından itiraz edildiğini hatırlatarak, asgari ücret masasının itirazı değerlendirmek için büyük bir ihtimalle Pazar günü toplanacağını kaydetti.

Bakan Gardiyanoğlu, işveren tarafının avukatları aracılığıyla asgari ücrete yansıtılan yüzde 19,19 oranındaki hayat pahalılığına karşı çıktıklarını anımsattı, asgari ücretin 1 Eylül’den itibaren geçerli olacak şekilde hayat bulması için çalıştıklarını ifade etti.

Bugün taraflara resmi çağrıda bulunacaklarını da belirten Gardiyanoğlu, İtiraz Kurulu'nun yeni asgari ücreti hayat pahalılığı oranının üzerinde, altında ya da aynı şekilde kabul edebileceğini de aktardı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu geçtiğimiz hafta çarşamba günü, yeni asgari ücretin net 35 bin 180, brüt ise 40 bin 436 TL olarak uygulanmasına karar vermişti.

Emekliler zamlı maaş aldı

Bu arada Maliye Bakanı Özdemir Berova, emeklilerin maaşlarını ödediklerini, kamu çalışanlarının maaşlarını da Pazartesi günü itibariyle ödeyeceklerini açıklarken, emekli maaşlarının yüzde 19.19 oranında zamlı ödendiği bilgisi elde edildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024, 09:31