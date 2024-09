Dünyaya mesaj

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’taki Türkevi’nde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını daha önceki yıllarda da olduğu gibi Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada güçlü bir şekilde savunduğundan duyduğu minneti ileterek; "Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini her daim yoğun bir şekilde hissediyoruz. Bu uğurda gerek size gerekse Türk halkına şahsım ve halkım adına teşekkürlerimizi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, New York Türkevi’nde KKTC ofisinin bulunmasının önemine de değinerek, “Türkevi’ndeki KKTC ofisinin yer alması önemli bir mesajdır” dedi.

Tatar, iş dünyası ile buluştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD Anadolu İşadamları Derneği (ASKON) tarafından New York Chart House'da düzenlenen "Amerikan Türk İş Dünyası Buluşması”na katıldı.

Amerikalı ve Türk iş insanını bir araya getiren etkinliğe, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, ASKON ABD Başkanı Ayhan Özmekik ve ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Bir ekonomist olarak söyleyebilirim ki, istatistiki verilerle ekonominin yönünü öngörebilmek, yatırım ve iş dünyasını cezbetmek, verimliliği artırmak ve sağlıklı rekabeti teşvik etmek için gerçekten önemlidir" dedi.

Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ile de bir araya geldi. KKTC New York Temsilciliği’nde yer alan görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar, resmi heyetiyle birlikte Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York’a geldiklerini ve “Kıbrıs Türk halkının varlığını göstermek” amacıyla çeşitli temaslarda bulunduklarını söyledi.



