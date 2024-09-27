Beğeni topladı

Ömer KADİROĞLU

Andreas Nicolaides tarafından yazılan ve Girne Tiyatro Su’nun Sanat Yönetmeni Derman Atik tarafından yönetilen Nehir oyunu geçtiğimiz akşam Güney Lefkoşa’da Agios Dometios Amfitiyatrosu’nda sahnelendi. Cenk Gürçağ, Valentina Sofokleus ve Andreas Nicolaides’in rol aldığı oyunu Rum Yönetimi eski lideri Dimitris Hristofias’ın eşi Elsi Christofia, Rum eski Dışişleri Bakanı Erato Kozakou Marcoullis, Lympia (Limya) Paravasi Tiyatrosu’ndan Sophoklis Sophokleous ve Maria Kyriakou, Güney Kıbrıs’taki çeşitli tiyatroların yönetici ve oyuncularının yanı sıra Kıbrıs Türk ve Kıbrıslı Rum toplumlarından oluşan kalabalık bir sanatsever kitlesi izledi. Üç 3 dilde oynanan oyun izleyicinin büyük beğenisini aldı.