Büyük tepki var

Ömer KADİROĞLU

Anayasa’yı gerekçe göstererek Meclis’in 91 gün süreyle tatile çıkması toplumun tüm kesimlerinden tepki gördü. Orta Doğu’da savaş tehlikesinin devam ettiğini ve Kuzey Kıbrıs’ta ekonomik sorunların arttığını belirten vatandaşlar, böylesi kritik bir süreçte 3 ay gibi uzun bir süre tatile çıkılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 19 Ekim’de yapılacağını; ikinci tura gidilmesi halinde 15 gün sonra yeniden sandık başına gidileceğini, dolayısıyla Meclis’in 1 Ekim’de açılma şansının düşük olduğunu belirten vatandaşlar, seçim sürecinin de eklenmesiyle, milletvekillerinin tatil süresinin 4 ayı aşacağına dikkat çekti.

Ne dediler?..

Seyfi Ahmet

“Ülkede bu kadar sorun varken Meclis’in 91 gün tatile girmesini doğru bulmuyorum. Tatil yapacaklarına çalışsalardı ve memleketi düze çıkarsalardı. İş yapmaya gelince yapmıyorlar tatil dediklerinde 91 gün yapıyorlar. Tabi seçimler yüzünden bu süre daha da uzayabilir. Tatil kolay iştir para gelir zaten o nedenle ülke sorunları bekleyebilir.”

Pelin Düşmez

“Ülkede bunca sorun varken Meclis’in 91 gün süreyle tatile çıkmasını doğru bulmuyorum. Oturup çalışmaları ve bu ülkedeki sorunları gidermeleri gerekiyordu. Bu kadar uzun süre tatil yerine daha kısa günlere çekilerek ülke sorunlarını çözmek için çalışmaları daha sağlıklı olacaktır.”

Zalihe Yaldız

“Ülkede bu kadar sorun varken Meclis’in bu kadar uzun süreli tatile çıkması çok kötü bir durumdur. 1974 yılından bu yana hiçbir sorunu çözmediler, üzerine bir de 91 gün tatil yapıyorlar. Böyle giderse kalan Kıbrıslılar da bu ülkeyi terk edecek.”

Orhun Şah

“Meclis’in 91 gün süreyle tatile çıkmasını doğru bulmuyorum. Bizim devlet, devlet olsa dünya kadar sorun varken izne çıkmaz, çalışırlardı. Milletvekilleri yemeden başka bir şey bilmediği için tek dertleri tatildir. Bizde siyasetçiler çocuklar gibi kavga ediyorlar. Ben hayatımda tatile çıkmadım. Tatile çıkmak için paramızın olması gerekiyor.”

Gürcan Köseçavuş

“Ülkede bunca sorun varken Meclis’in tatile çıkmasını halkın takdirine bırakıyoruz. Bu 91 gün tatilden keşke hepimiz yararlanabilsek. Meclis’ten beklentimiz görevini tam anlamıyla yerine getirmesidir. Normalde görevleri de budur. Siyasilerin görevlerini yapması ve tüzükte ne diyorsa onu yapmalarını bekliyoruz. Hayatım boyunca 91 gün toplamda tatile çıkmadım.”

Fekin Şükrü

“Herkesin çalışması gerekiyor. Dışarıda inşaatlarda çalışanlara niye 90 gün izin yok? İyi ki yakında bayram tatili falan da yok, 91 güne 10 gün daha eklenecekti. Bu şartlarda siyasilere düşen görevler daha ciddi çalışmalarıdır. Biz onları ülkenin yararına çalışmalar yapsınlar diye seçiyoruz.”

Yılmaz Çolak

“Meclis’in 91 günlük tatilini şiddetle kınıyorum. Vatandaş tatil yapabiliyor mu? Vatandaşlar sürünürken, vekiller keyif sürüyor. Meclis’ten beklentimiz; halkın ve ülkenin yararına olacak çalışmalar yapmalarıdır. Bu şartlarda siyasilere çok büyük görev düşüyor. Ben emekliyim ancak 91 gün tatil yapamıyorum.”

Sinan Koçar

“Bu kadar uzun süreli bir tatil bir zaafa neden olabilir. Beklentimiz bu tatil süresini biraz kısaltmalarıydı. Bu noktada tatil yerine daha verimli olmak için daha fazla çalışmaları gerekiyor. Biz 7 gün 24 saat çalışmak zorundayız o nedenle bence bu tatil Meclis için biraz uzun sürelidir.”

Haldun Alnur

“Meclis’tekilerin keyifleri yerindedir. O kadar para alıyorlar bir de 91 gün tatil yapıyorlar. Önce halkı ve ülkeyi düşünmelerini beklerdim. Bir an önce erken seçim yapılmalıdır çünkü şu anda halkı düşünen yöneticiler yoktur. Artık bu halkın sorunları ile ilgilensinler.”

Kamil Birkaya

“Zaten bir şey yaptıkları yoktur. Normalde de Meclise gitmezler o nedenle bir şey değişmeyecek. Bunlar emekli çıksın başka da milletvekili seçmeyelim. Bir anlam ifade etmiyorlar zaten. Bu şartlarda siyasilere düşen görevler çoktur ancak kimse şimdiye kadar görevini yapmadı. Bunlardan hiçbir beklentim yoktur. Ben bütün ömrümde o kadar tatil yapmadım.”