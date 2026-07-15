Büyümeden söndürüldü

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık 40 dönümlük arazide etkili olan yangında kuru otlar, 45 adet saman balyası ile bir kargo şirketine ait iki dorsenin naylon brandası zarar gördü.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; yangın dün saat 15.20 sıralarında Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde bir fırının yakınlarındaki arazide henüz tespit edilemeyen nedenle çıktı.

Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, geniş bir alana yayılarak yoğun duman oluşturdu.

Organize Sanayi Bölgesi'ni kaplayan duman nedeniyle çevrede faaliyet gösteren iş yerlerinde kısa süreli endişe yaşandı.

Yangın alanında bulunan atıl haldeki çöpler de alevlerin yayılmasını hızlandırdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki iş yerlerine ve daha geniş alanlara sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü. Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarının ardından bölgede uzun süre soğutma çalışması yapıldı. Yangında yaklaşık 40 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar ile 45 adet saman balyası ve bir kargo şirketine ait iki dorsenin naylon brandası yanarak zarar gördü.

Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.