İkisi de pişman oldu

Güney Kıbrıs'tan herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC topraklarına giriş yaptıkları iddiasıyla tutuklanan E.A. (E-19) ile M.E. (E-19), "Birinci Dereceden Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Etme ve Girme" suçlamasıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkemede, zanlılardan birinin üzerinde Kıbrıs Rum Ulusal Muhafız Kuvvetleri'nde yedek subay adayı olduğuna ilişkin belge bulunduğu açıklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, zanlılar hakkında 2 gün ek tutukluluk emri alındı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 12 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.02 sıralarında zanlıların, Yeşilırmak Kara Giriş Kapısı'nda bulunan pasaport kontrol noktasında herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmaksızın Güney Kıbrıs'tan MAK 222 plakalı salon araçla KKTC topraklarına giriş yaptıklarını anlattı. Polis, zanlıların resmi giriş prosedürlerini yerine getirmeden ve yetkili makamlardan izin almadan KKTC topraklarına geçiş yapmak suretiyle "Birinci Dereceden Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Etme ve Girme" suçunu işlediklerini belirtti.

2 gün ek süre talep edildi

Polis, olayın aynı gün ortaya çıkarıldığını ifade ederek, zanlıların Bostancı Kara Giriş Kapısı'ndan KKTC'den ayrılmaya çalıştıkları sırada görevli ekipler tarafından tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, yapılan ilk incelemelerde E.A.'nın üzerinde Kıbrıs Rum Ulusal Muhafız Kuvvetleri'nde yedek subay adayı olarak görev yaptığına ilişkin bir belgenin bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin temin edilerek inceleneceğini, zanlıların verdikleri gönüllü ifadelerin doğruluğunun araştırılacağını, ayrıca olayın meydana geliş şekline ilişkin kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Yürütülen soruşturmanın sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi için zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata etki etme ihtimali bulunduğunu ifade eden polis, mahkemeden 2 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme; soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu, incelenmesi gereken kamera kayıtları ile araştırılması gereken gönüllü ifadelerin bulunduğunu belirterek, talebi uygun buldu ve E.A. ile M.E.'nin soruşturma maksatlı 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

