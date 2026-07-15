Ekipler iş başında

Trafikte son bir haftada 21 bin 252 sürücü kontrol edildi, 3 bin 501 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. Denetimlerde 355 araç trafikten men edilirken, 8 sürücü de tutuklandı.

KKTC'de 6-12 Temmuz tarihlerini kapsayan bir haftalık dönemde meydana gelen 64 trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıkladığı haftalık trafik raporuna göre; meydana gelen 64 kazanın 13'ü yaralanmayla, 51'i ise maddi hasarla sonuçlandı. Yaralanmalı kazalarda toplam 21 kişi çeşitli şekillerde yaralandı.

Kazaların nedenleri incelendiğinde ilk sırada 21 kazayla süratli araç kullanımı yer aldı. Bunu 15 kazayla kavşakta durmamak, 14 kazayla dikkatsiz sürüş, 8 kazayla yakın takip ve 6 kazayla diğer etkenler izledi.

Toplam maddi hasarın 3 milyon 428 bin 157 lira olarak hesaplandığı kazaların 20'si Lefkoşa'da, 19'u Girne'de, 18'i Gazimağusa'da, 4'ü İskele'de ve 3'ü Güzelyurt'ta meydana geldi.

Aynı dönemde ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 21 bin 252 sürücü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçları işlediği tespit edilen 3 bin 501 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 355 araç trafikten men edildi ve 8 sürücü tutuklandı.

Bin 85 sürat suçu işlendi

En fazla rapor edilen trafik suçu bin 85 vakayla süratli araç kullanmak oldu. Bunu 274 emniyet kemeri takmamak, 262 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 83 muayenesiz araç kullanmak, 73 alkollü araç kullanmak, 67 sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak ve 62 trafik levha ve işaretlerine uymamak suçları takip etti.

Denetimlerde ayrıca 37 dikkatsiz sürüş, 30 ışık kurallarına uymamak veya aracın ışık kurallarına uygun olmaması, 29 görüşü engelleyici cam filmi kullanımı, 25 ehliyetsiz araç kullanma, 20 özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanma, 16 sürüş sırasında cep telefonu kullanma, 14 tehlikeli sürüş, 12 trafik ışıklarına uymama, 7 yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanma, 7 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanma ve 1398 diğer trafik suçları tespit edildi.