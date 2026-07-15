İhraç işlemi  başlatılacak

KKTC'de uzun süredir kaçak yaşayan üç Bangladeş uyruklu, ülkelerine dönmek istediklerini belirterek polise başvurdu. Yapılan muhaceret kontrollerinde 208, 584 ve 616 gündür ikamet izinsiz oldukları belirlenen M.A.S.S.A., A.M.H.A. ve W.F.M.A. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Haklarında ihraç işlemleri başlatılacağı belirtilen zanlılar hakkında mahkeme, soruşturmanın tamamlanabilmesi amacıyla 2 gün tutukluluk emri verdi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 14 Temmuz 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa Adli Şube'ye gelen zanlılara muhaceret kontrolü yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan kontroller sonucunda M.A.S.S.A.'nın 18 Aralık 2025 tarihinden itibaren 208 gündür, A.M.H.A.'nın 7 Aralık 2024 tarihinden itibaren 584 gündür, W.F.M.A.'nın ise 5 Kasım 2024 tarihinden itibaren 616 gündür KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını ve haklarında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların KKTC'ye hangi amaçla geldiklerinin, ülkede izinsiz bulundukları süre içerisinde herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırılması gerektiğini söyledi.

Polis ayrıca, zanlılar hakkında ihraç işlemlerinin başlatılabilmesi için Muhaceret Dairesi başta olmak üzere ilgili kurumlarla gerekli yazışmaların yapılacağını belirterek, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla mahkemeden 2 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme; soruşturmanın henüz tamamlanmadığını dikkate alarak zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

