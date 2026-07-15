İkisi de unutulmaz

Faşist Yunan Cuntası tarafından 15 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen darbenin 52’nci yılındayız. Adanın güneyinde bazı siyasi parti ve örgütler darbeyi kınama etkinliği düzenliyor. Cunta’nın 52 yıl önce gerçekleştirdiği darbe sırasında Başkanlık sarayı bombalanmış ve Başpiskopos Makarios canını zor kurtarıp Malta’ya kaçmıştı. Darbeci Nikos Sampson ise 3 günlüğüne Cumhurbaşkanı ilan edilmiş ve darbeden 5 gün sonra Türkiye 20 Temmuz’da Barış Harekatı’nı başlatmıştı.

Türkiye’de ise FETÖ darbe girişiminin 10’uncu yılında şehitler için anma törenleri düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajda FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "FETÖ'yle mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Ortak tarih, ortak mücadele

Başbakan Ünal Üstel de mesajında, 15 Temmuz 2016'nın millet iradesinin hiçbir güç tarafından esir alınamayacağının tüm dünyaya ilan edildiği gün olduğunu belirtti.

Üstel, FETÖ'nün darbe girişiminin demokrasiye ve milli iradeye yönelik bir saldırı olduğunu ifade ederken, 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta gerçekleştirilen darbenin de Kıbrıs Türk halkının varlığını ve güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini söyledi.

Üstel, Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan doğan haklarını kullanarak 20 Temmuz Barış Harekatı'nı gerçekleştirdiğini ve Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ile özgürlüğünü teminat altına aldığını vurgulayarak, Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağının ortak tarih, ortak mücadele ve ortak kaderin eseri olduğunu kaydetti.

Türkiye Kıbrıs Türk halkını korudu

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise tarihte "iki karanlık 15 Temmuz" bulunduğunu belirterek, hem 1974'teki Sampson Darbesi'nin hem de 2016'daki FETÖ darbe girişiminin millet iradesini hedef aldığını ifade etti.

Ertuğruloğlu, FETÖ'nün darbe girişiminin Türk milletinin ve güvenlik güçlerinin direnişiyle engellendiğini, 1974'teki Sampson Darbesi'nin ise Kıbrıs Türk halkının varlığını tehdit ettiğini belirterek, Türkiye'nin garantörlük görevini yerine getirerek Kıbrıs Türk halkını koruduğunu söyledi.

Bakanlardan 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz dolayısıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da mesaj yayımladı.

Arıklı, Türk milletinin 15 Temmuz'da sergilediği dayanışma ve fedakarlığın gelecek nesillere örnek olduğunu ifade ederken, Berova hiçbir gücün milli iradenin üzerinde olamayacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 15 Temmuz gecesi milletin demokrasiye sahip çıkarak ihanet girişimini bertaraf ettiğini belirtirken, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu hem 1974'teki Yunan darbesinin hem de 2016'daki FETÖ girişiminin Türk milletinin bağımsızlık iradesi karşısında başarısız olduğunu ifade etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıktığı tarihi bir gün olduğunu belirterek, Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarının her geçen gün daha da güçlendiğini kaydetti.