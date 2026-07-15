Yoğun bakımdan çıkmadı

Sağlık Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ın Ayia Napa’da uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan Kıbrıslı Türk Ahmet Tan'ın yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Bakanlık, sosyal medyada yer alan "hayatını kaybettiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ayia Napa'da saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Ahmet Tan'a dün tıbbi müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Tan'ın genel sağlık durumunun stabil olduğu ifade edilerek, tedavisinin Güney Kıbrıs'taki yoğun bakım ünitesinde sürdüğü kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı ayrıca, Ahmet Tan'ın yaşamını yitirdiğine ilişkin haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek, kamuoyunun yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesini istedi.

