‘Can damarı’

Temaslarda bulunmak üzere İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Hava Yolları (THY) Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, turizm ve eğitim adası olan KKTC için hava ulaşımının önemine dikkat çekti.

Kıbrıs adasına sadece hava ve deniz yoluyla ulaşım sağlandığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, “Havayolu ulaşımı, hızı, kapasitesi ve kalitesi ile adamıza ulaşım için vazgeçilmezimiz, adeta can damarımızdır.” dedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; ziyarette, Tatar’a Ada Kıbrıs Projesi hakkında bilgi verildi, THY KKTC Genel Müdürlüğü ile canlı telekonferans yapıldı.

Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, Anavatan Türkiye’nin ulusal bayrak taşıyıcısı hava yolu olan Türk Hava Yolları’nın, dünyanın en çok noktasına uçan hava yolu şirketi olarak kayıtlara geçmiş, küresel bir şirket olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin, sayısı ve niteliği artan dünya standartlarındaki havalimanları ile hava ulaşımında çok özel bir konuma sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, yeni İstanbul Havalimanı’nın kapasitesi ve hizmet kalitesi ile çok kısa bir sürede yalnızca bölgesinin değil dünyanın da en büyük havacılık merkezlerinden birine dönüştüğünü vurguladı.

Türk Hava Yolları’nın özellikle son yirmi yıl içinde, kendi alanında çok büyük atılımlar gerçekleştirerek, bu dönüşüme en büyük katkıyı yapan, küresel bir havacılık markası halini aldığını dile getiren Tatar, turizm ve eğitim adası olan KKTC için THY’nin önemine dikkat çekti.

Tatar, KKTC’de Anavatan Türkiye’nin de desteği ile her alanda çok büyük ilerlemeler kaydedildiğine ve havayolu ulaşımının bu alanların en önde gelenlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

“Yaklaşık yirmi yıl önce, yıllık bir milyon civarında olan havayoluyla ülkeye gelen yolcu sayısı, sadece bu yılın ilk altı ayında 2 milyon 600 bine ulaşmıştır.” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, yıl sonu itibarıyla bu rakamın 5 milyonu aşacağını kaydetti.

THY ve bağlı markası AJet ile birlikte, “Ada Kıbrıs Projesi" kapsamında bilet ücretlerinin düşürülmesine ilişkin olarak imza töreninde bir araya geldiklerini hatırlatan Tatar, düzenlemenin adaya ulaşımı kolaylaştırmak ve ucuzlatmak amacıyla yapıldığını, ayrıca 60 Kıbrıslı Türk gencinin de kabin memuru olarak AJet’te istihdam edileceğini kaydetti.