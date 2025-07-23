Cezaevine gönderildi

Girne’de bir otelde yeni tanıştığı 50 yaşındaki kadının çantasından 400 Amerikan Doları çalan 23 yaşındaki Serkan Tan yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis; 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Girne’de, faaliyet gösteren bir otelde müş-teri olarak bulunan Serkan Tan’ın yeni tanışmış olduğu C.T.’nin slot makinesi üzerinde bırakmış olduğu çantasından 400 Amerikan Dolar parayı çaldığını aktardı. Polis; yapılan şikâyet üzerine incelenen kamera görüntülerinden zanlının tespit edildiğini belirtti. Polis; zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis; gerekli ifadelerin temin edildiğini, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, ülkede turist statüsünde bulunan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme; zanlının yargılanıncaya kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

