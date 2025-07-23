Suçunu kabul etti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Cafer Zorba ile birlikte bir işletmenin önünden 2 adet jeneratör çalan Çağlar Özertural, teminat maksatlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı ifadesinde suçunu kabul ederken, ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Polis memuru Hüseyin Oran; zanlının 30 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında, şu anda tutuklu bulunan Cafer Zorba ile birlikte, İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki bir işletmeden 2 jeneratör çaldığını aktardı.

Zanlının jeneratörleri Cafer Zorba ile birlikte çaldığını itiraf ettiğini belirten polis; soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 40 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve iki KKTC vatandaşı kefilin, 400’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına karar verdi.



