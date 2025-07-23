Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da, Cafer Zorba ile birlikte bir işletmenin önünden 2 adet jeneratör çalan Çağlar Özertural, teminat maksatlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı ifadesinde suçunu kabul ederken, ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.
Polis memuru Hüseyin Oran; zanlının 30 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında, şu anda tutuklu bulunan Cafer Zorba ile birlikte, İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki bir işletmeden 2 jeneratör çaldığını aktardı.
Zanlının jeneratörleri Cafer Zorba ile birlikte çaldığını itiraf ettiğini belirten polis; soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Mahkeme; zanlının 40 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve iki KKTC vatandaşı kefilin, 400’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına karar verdi.
Suçunu kabul etti
Suç ortağıyla birlikte bir işletmeden 2 adet jeneratör çalan Çağlar Özertural hakkındaki soruşturma tamamlandı
Hüseyin ÇİÇEK
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