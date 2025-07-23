Bağlantıları araştırılıyor

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Karkas Operasyonu’nda yarım kilo uyuşturucuyla yakalanan Abdulrahman Mohammed Shir-meet (E-25) ile Abdulrahman Othman (E-23) dün sabah yeniden mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek tutuklama emri alındı.

Duruşmada detaylar aktarılırken, zanlıların bağlantılarının tespiti için cep telefonlarının incelendiği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis; 4 Temmuz 2025 tarihinde Ortaköy’e bir konuma uyuşturucu paketi bırakıldığına dair bilgi aldıklarını ve pusu görevine başladıklarını söyledi.

Polis, aynı gün iki zanlının olay yerine araçla geldiğini; Shirmeet’in paketi alması üzerine harekete geçtiklerini belirtti. Polis, Mohammed Shirmeet’in alıkonularak, tutuklandığını ancak aracı kullanan Abdulrahman Othman Abdurrahman Idris’in ise olay yerinden kaçtığını ifade etti. Polis; kaçan zanlının aynı gün Gönyeli’deki ikametgahına girerken yakalandığını açıkladı. Polis, zanlı İdris’in evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını söyledi.

Aranan bir kişi var

Polis memuru; zanlı Shirmeet’e kaldığı ev sorulduğunda Girne’de bir adres verdiğini ancak ikametgaha gidildiğinde zanlının orada kalmadığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının ikinci kez sorgulandığını; bu kez gerçek adresini söylediğini, Girne’de kaldığı evin tespit edilerek arama yapıldığını kaydetti. Polis; yapılan aramada 7 bin 400 TL, 100 dolar, bin 805 Sterlin ve 3 bin 300 Euro nakit para bulunarak, emare alındığını açıkladı. Polis; zanlı Shirmeet’in ifadesinde uyuşturucuyu bir şahısla birlikte Lefkoşa’da bir konumdan aldığını söylediğini aktardı. Polis; konu maddeyi oraya bırakan şahsın arandığını, alınan emare uyuşturucu olduğu düşünülen maddenin analize gönderildiğini ve bölgedeki kamera görüntülerinin incelemesinin sürdüğünü söyledi. Polis, ayrıca uyuşturucunun sarılı olduğu paketin de parmak izi inceleme şubesine gönderildiğini açıkladı. Polis; zanlıların cep telefonlarının DATA İnceleme Şubesine gönderildiğini; hem parmak izi hem de telefonla ilgili gelecek raporun soruşturma açısından önem taşıdığını söyleyerek, zanlıların 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

