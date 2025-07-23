‘İki devlet istiyor’

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Kıbrıs’ı ziyaret etme niyetinin bulunmadığı yönündeki açıklaması Rum basınında yer aldı.

Haberi “Erdoğan Gelmeyecek… KKTC’yi Tanımadığı İçin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Tanımadığını Söyledi” başlığıyla veren Fileleftheros gazetesi; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken yapmış olduğu açıklamaları aktardı.

Alithia gazetesi haberi “Başarı Hikayesi 72 Saatte Yıkıldı—Hristodulidis-Fidan Görüşmesine İlişkin İmaj Panayırının Ardından Erdoğan İki Devletten Söz Etti” başlığıyla verdi.

Haravgi gazetesi ise “Erdoğan Güney Kıbrıs’ı Ziyaret Etmesinin Söz Konusu Olmadığını Söylüyor” başlığını kullandı.

Rum Dışişleri Bakanlığından açıklama

Fileleftheros gazetesi Rum Dışişleri Bakanlığının, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-ğan’ın KKTC ziyaretini kınayan bir açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer Türk yetkililerinin, Türk işgalinin üzücü yıl dönümünü kutlamak için işgal altındaki topraklara yönelik ziyaretlerini yasa dışı olarak” nitelendirdi.

Açıklamada “BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları aracılığıyla uluslararası toplumun da kınamış olduğu, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliği aleyhine olan ihlallerin 51 yıldır sürdüğü” de savunuldu.

AKEL kınadı

Haravgi gazetesine göre AKEL ise yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-ğan’ın 1974 işgalinin kara yıl dönümü kutlamalarına katılımının, işgalin geride bıraktığı yaraları ve yıkımı acı bir şekilde anımsayan Kıbrıs halkına yönelik kaba bir provokasyonu teşkil ettiğini” savundu.

İki devlete dayalı çözüm ve egemen eşitlik söylemleri konusunda ise AKEL, Rum halkının hiçbir zaman bölünmeyi ve parçalanmayı kabul etmeyeceğini ifade etti.

AKEL, “Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin güvenliği ve adadaki kalıcı barışın, ortak vata-nın bölünmüşlüğünü ve işgalini sona erdirmesini gerektirdiğini” de savundu.