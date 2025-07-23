Bir süre daha hücrede

Gönyeli’de şüpheli hareketleri üzerine durdurulan, yapılan kontrolde ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilerek tutuklanan Creg Tanaka Owen Shamuyarira yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının “KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak” suçundan tutuklandığını belirtti.

Polis; 18 Temmuz 2025 tarihinde saat 21.00 sıralarında Gönyeli Karakolu ekiplerinin Atatürk Caddesi üzerinde devriye görevi yaptığı sırada zanlının şüpheli hareketleri nedeniyle durdurularak kimlik kontrolü yapıldığını söyledi. Yapılan muhaceret kontrolünde, zanlının 23 Aralık 2023 tarihinden itibaren toplam 574 gün süreyle ülkede izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini belirten polis, Shamuyarira’nın suçüstü hali gereği tutuklandığını aktardı. Polis; zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde zanlının ihracı için gerekli yazışmaların yapıldığını ancak henüz cevap gelmediğini belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

