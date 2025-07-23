Rum Yönetimi ‘Emlak casusu’ 5 Kıbrıslı Rum’un iadesini istiyor

Kalecik bölgesinde bir tatil sitesine girerek arazi ölçümü yaparken tutuklanan ikisi kadın 5 Kıbrıslı Rum’un bugün yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Rum basını, tutuklu Rumların casusluk yaptığına ilişkin iddiaları reddeden Rum Yönetimi’nin, Birleşmiş Milletler nezdinde girişimlere devam ettiğini yazdı.

Haravgi gazetesi; Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) ilgili kaynaklara atıfta bulunarak yayımladığı habere dayanarak Rum Yönetimi’nin, 5 Kıbrıslı Rum’un serbest bırakılmasına ilişkin çabaların sürdürdüğünü yazdı.

Çabaların, BM aracılığıyla iki toplumlu Suç ve Ceza Konularındaki Teknik Komitesi’ne yönelik yürütüldüğünü yazan gazete aynı kaynakların, 5 Kıbrıslı Rum’un serbest bırakılması amacıyla temasların kesintisiz bilgilerin ise sabit olduğu yönünde açıklama yaptığını da belirtti.

Gazete 5 Kıbrıslı Rum’un, BM’nin huzurunda yakınlarıyla görüştüğünü de yazdı.

Alithia gazetesi ilgili haberi “Yarın Ceza” başlığıyla verirken 5 Kıbrıslı Rum’un bugün mahkemeye çıkarılmasının beklendiğini duyurdu.

Fileleftheros gazetesi haberi “Çerçevede Yağmalama Davaları-Yasa Dışı Girişten Onları Tutukladılar-Güya Bir Tatil Sitesine Girdiler” başlığıyla aktarırken Politis gazetesi ise haberi “5 Tutuklu Kıbrıslı Rum İçin Tedirginlik” şeklinde aktardı.