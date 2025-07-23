Kalecik bölgesinde bir tatil sitesine girerek arazi ölçümü yaparken tutuklanan ikisi kadın 5 Kıbrıslı Rum’un bugün yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
Rum basını, tutuklu Rumların casusluk yaptığına ilişkin iddiaları reddeden Rum Yönetimi’nin, Birleşmiş Milletler nezdinde girişimlere devam ettiğini yazdı.
Haravgi gazetesi; Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) ilgili kaynaklara atıfta bulunarak yayımladığı habere dayanarak Rum Yönetimi’nin, 5 Kıbrıslı Rum’un serbest bırakılmasına ilişkin çabaların sürdürdüğünü yazdı.
Çabaların, BM aracılığıyla iki toplumlu Suç ve Ceza Konularındaki Teknik Komitesi’ne yönelik yürütüldüğünü yazan gazete aynı kaynakların, 5 Kıbrıslı Rum’un serbest bırakılması amacıyla temasların kesintisiz bilgilerin ise sabit olduğu yönünde açıklama yaptığını da belirtti.
Gazete 5 Kıbrıslı Rum’un, BM’nin huzurunda yakınlarıyla görüştüğünü de yazdı.
Alithia gazetesi ilgili haberi “Yarın Ceza” başlığıyla verirken 5 Kıbrıslı Rum’un bugün mahkemeye çıkarılmasının beklendiğini duyurdu.
Fileleftheros gazetesi haberi “Çerçevede Yağmalama Davaları-Yasa Dışı Girişten Onları Tutukladılar-Güya Bir Tatil Sitesine Girdiler” başlığıyla aktarırken Politis gazetesi ise haberi “5 Tutuklu Kıbrıslı Rum İçin Tedirginlik” şeklinde aktardı.
Rum Yönetimi ‘Emlak casusu’ 5 Kıbrıslı Rum’un iadesini istiyor
Gözler mahkemede
Kalecik bölgesinde bir tatil sitesine girerek arazi ölçümü yaparken tutuklanan ikisi kadın 5 Kıbrıslı Rum’un bugün yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
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YORUMLAR
Magusalı - 6 saat Önce
Bunların yaşları da harekatta bize saldıranların gençliğine denk geliyor. Bu yaşta bu işlerle uğraştığına göre gençliğinde bakalım neler yapmışlar.
Hasan Nuri - 11 saat Önce
Tanınmayan KKTCnin dış işleri bakanı Geçiş Kapılarına gerek yoktur diye boşuna mı söylemiş yani ! Malına geleni Tutuklayan KKTCye artık Rumlar da gelmiyor ! Zaten artık yitirdiğimiz Avrupalılar KKTCye geliyor mı yani ki Rumlar’ın gelmemesine de Üzülelim ?
For Ever TRNC !
Magusalı - 6 saat Önce
Bunlar malına gelmedi. Bunlar uzman. Ölçüp biçip Rum mahkemesinde şahadet vermeye gidecekti. Tikenli yılanlı dere eskiden ne ekilir ne biçilirmiş. Azganlık bir yerdi.
Bir tanesi gelmesin. İstemiyoruz. Ben yetmişimi devirdim. Bunların bize neler yaptığını bir bilseniz. Bunlar melek değiller. Şeytandırlar.
Kaç tane içtin be dayı bu yorumu yazarken?