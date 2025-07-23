200 bin teminat yatırdı

Türkiye’de yaşayan kuzenini arsa alma vaadiyle dolandıran Mert Topal hakkındaki soruşturma tamamlandı. Arsa alması için kendisine gönderilen 52 bin TL’yi alan, kuzenine ise sahte tapu yollayan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandı.

Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, duruşmada olgular yeniden aktarıldı.

Polis memuru; 18 Temmuz 2025 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye başvuran Türkiye’de sakin M.A.’nın, 2023 yılının Temmuz ayında Lefkoşa’da yaşayan kuzeni Mert Topal’a, İskele bölgesinden arsa alması için 52 bin TL gönderdiğini söylediğini belirtti.

Polis, şikâyetçinin ifadesinde Mert Topal’ın, söz konusu parayla arsa aldığını belirterek tapu koçanının fotoğrafını kendisine gönderdiğini anlattığını aktardı. Polis; M.A.’nın 16 Temmuz 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs’a geldiğini, arsanın yerini görmek istediğinde belgeyi incelediğini ve tapunun sahte olduğunu fark ettiğini anladığını söyleyerek, şikayetçi olduğunu kaydetti.

Polis memuru; sahte olduğu tespit edilen tapu belgesinin emare olarak alındığını, zanlının aynı gün gözaltına alındığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama emri alındığını; bu süre içerisinde Tapu ve Kadastro Dairesinden araştırma yapıldığını, zanlının akrabasına gönderdiği tapunun sahte olduğunun teyit edildiğini açıkladı.

Polis; soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 200 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.