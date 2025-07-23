Dosyası kabarık

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir emlak ofisine girerek çok sayıda eşya çalan Cafer Zorba, soruşturmasının tamamlanmasının ardından dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlının benzer sabıkaları ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilirken, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Polis memuru Hüseyin Oran, mahkemede verdiği ifadede; zanlının 6 Temmuz’da emlak ofisine girerek 5 dizüstü bilgisayar, bir şarj aleti, 4 puro kutusu, 20 daire anahtarı, bir güvenlik kamerası ve bir adet modem çaldığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının benzer sabıkalarının yanı sıra çok sayıda farklı suç kaydının da bulunduğunu dile getirdi ve tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 45 günü aşmamak kaydıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.



