Can korkusu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da, dün sabaha karşı meydana gelen olayda Mehmet Başçoban isimli taksici 3 kişi tarafından darp edildi. Yenişehir bölgesinde “Ne bakıyorsun be” diyerek saldırıya geçen 3 kişi tarafından ciddi bir şekilde darp edilerek burnu kırılan Başçoban, saldırganların elinden kurtulup kaçmaya çalıştı ancak olay yerinin biraz ilerisinde trafik kazası yaptı.

Başçoban, canını kurtarmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybederek, bölgede faaliyet gösteren Chicken Planet isimli restorana daldı. Restoranın dış kısmındaki alana giren ticari araç, camların kırılmasına, demir kapının devrilmesine neden oldu.

Başçoban, kazanın ardından hastaneye giderken, olay yerinde yapılan inceleme sonucu darp fiilini gerçekleştiren Seyit Dereboyular (29), Ömer Yıldırım (21) ve Emrah Ömer Dölen (28) tespit edilerek, gözaltına alındı.

Zanlıların Başçoban’ı ‘neden bize bakıyorsun’ diyerek darp ettikleri belirtildi.



Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Kameralar incelenecek

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlıların 27 Eylül 2020 tarihinde ve saat 01.40 sıralarında Lefkoşa’da Yenişehir bölgesinde faaliyet gösteren Deli Dolu Market önünde kendilerine baktığı gerekçesiyle TGF 088 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Başçoban’ı aracının şoför koltuğunda oturduğu sırada ciddi şekilde darp ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların Başçoban’ın yüzüne yumruk atarak burun kemiğinin kırılmasına neden olduklarını kaydetti.

Başçoban’ın Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin acil servisinde müşahede altına alındığını ve hayati bir tehlikesinin bulunmadığını ifade eden polis, zanlıların görgü tanıklarının ifadeleri sonucu tutuklandığını anlattı.

Polis, Başçoban’ın darp edildikten sonra trafik kazası geçirdiğini ve kazanın bu olayla bir bağlantısının olup olmadığının araştırılacağını belirtti. Soruşturmanın henüz yeni başladığını, incelenecek kamera görüntülerinin bulunduğunu, zanlıların henüz ifade vermediğini kaydeden polis, 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.