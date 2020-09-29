‘Asgari Ücret yeniden ele alınmalı’ 

Hür-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na, yeni asgari ücretin belirlenmesi için resmen toplantı çağrısı yaptığını duyurdu.
Hür-İş Federasyonu Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şunları kaydetti:
“Özel sektör çalışanlarının açlık sınırının altında yaşadığı, yeni zamlar ve dövizdeki yükselişin artarak devam ettiği günümüzde asgari ücretle çalışanlar aldıkları ücretle temel ihtiyaç maddelerini dahi karşılayamaz duruma gelmişlerdir.
Bu nedenle 22/1975 sayılı Asgari Ücret Yasası’nın 8. Maddesi’ne göre çalışanları Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda temsil eden Hür-İş Federasyonu olarak yeni asgari ücretin belirlenmesi için resmen toplantı çağrısı yaptığımızı kamuoyuna duyururuz.”
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020, 09:56