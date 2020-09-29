"Akıncı çok önemli yanlışlar yaptı"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Şehit Aileleri Malul Gaziler Derneği ile Kıbrıs Türk Emekli Astsubaylar Derneği’ni ayrı ayrı ziyaret etti.

Yapılan yazılı açıklamaya göre; Tatar ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmalarda, Kıbrıs Türk halkının geleceği bakımından son derece önemli bir seçime gidildiğinin bilinci içerisinde olduğunu kaydetti ve seçimleri birinci turdan kazanma olasılığının yüksek olduğunu kaydetti.

Tatar, eğer başarı elde ederse seçimlerden sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha güzel günlerin beklediğini de söyledi.

“Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Türkiye ile ilişkiler, toprak ve garantiler konularında çok önemli yanlışlar yaptığını” ileri süren Tatar, “Sayın Akıncı’nın federasyon olur diye Anastasiadis’e verdiği önemli tavizleri reddediyoruz” dedi.

Kıbrıs’ta geçmişte yaşanan acıların herkes için bir ders olması gerektiğini vurgulayan Tatar, Kıbrıs’ta iki halkın iç içe değil yan yana yaşayacakları bir çözüm şekli gerektiği görüşünü ifade etti.

Tatar, “Egemen eşitlik temelinde, Türkiye’nin garantörlüğünü içeren bir çözüm bizim için olmazsa olmazdır. Bazı adaylardan farkımız da budur. Federasyondan başka bir şey görüşmem demek Rum’un ekmeğine yağ sürmektir. Alternatif vardır o da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir” dedi

“Çiftçilere çok önem veriyoruz”



Öte yandan UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Ersin Tatar, sivil toplum kuruluşlarını ziyaretlerine Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile devam etti.Birlik Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşen Tatar, hem Çiftçiler Birliği hem de tarımsal üretimin KKTC için önemine vurgu yaptı.Verilen bilgiye göre; Tatar, “Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği çok önem verdiğimiz bir kuruluşumuz. Uzun yıllardan beri Kıbrıs Türk halkının topraklarının korunması, üretmesi ve ekonomik refah için gerçekten olağanüstü şartlarda çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.Tatar, Kıbrıs Türk çiftçisinin kuraklık koşullarında üreterek ayakta kalabilmeyi başardığını vurgulayarak, her türlü teknolojik gelişmeleri takip etmek suretiyle üretimi gelecek nesillere de aşılayabilen bir anlayış gözlemlediklerini söyledi.

“Türkiye’den gelen su Mesarya’ya ulaşacak”

Türkiye’den KKTC’ye su taşınmasında yaşanan arızanın giderilmesi için yapılan çalışmalarla ilgili olarak da bilgi veren Tatar, “Birkaç güne kadar müjdeyi alacağız ve bu su KKTC’ye akmaya başlayacaktır” dedi.

Tatar, “Suyun ve projenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Altyapısını da geliştiriyoruz. Tünel çalışması bitince suyun bir kısmı Güzelyurt’a, diğer kısmı Mesarya’ya mutlaka gidecektir. Bu proje çiftçimize çok şey kazandıracaktır. Üretim de gelişecektir” şeklinde konuştu.

Tatar, geçtiğimiz gün açıkladığı kredi paketine çiftçilerin de başvurabileceğini hatırlattı.