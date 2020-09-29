Ermenistan- Azerbaycan savaşı sürüyor

Azerbaycan-Ermenistan arasında önceki gün sabah saatlerinde başlayan çatışmalar kısa sürede savaşa dönüştü.

Çatışmada onlarca insan ölürken yüzlercesi yaralandı. Son dakika açıklamalarıyla çatışmaların bütün gece sürdüğü kaydedildi. Azeri ve Ermeni kuvvetleri çatışmanın devam ettiğini ve ağır silahların kullanıldığını duyurdu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, çatışmanın bütün gece sürdüğünü açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Ermenistan ordusunun Terter kasabasına ateş açtığını duyurdu. Erivan yönetimi Azerbaycan’a ait çok sayıda tank, helikopter ve İHA’nın imha edildiğini açıklarken Bakü’den buna yalanlama geldi.

Azeri yetkililer Ermenistan’ın bu açıklamalarında gerçeklik payı olmadığını duyurdu. Bunlar yaşanırken dün de Dağlık Karabağ’dan yeni bir açıklama geldi.

Dağlık Karabağ’da, 15 askerin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. TSİ 14.00 sularında ise Dağlık Karabağ’dan flaş bir açıklama geldi. Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi olarak duyurduğu açıklamada, Dağlık Karabağ’da 28 askerin daha yaşamını yitirdiği belirtildi. Öte yandan TSİ 10.55 sularında Azerbaycan’dan da kritik bir açıklama daha geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 6 Azeri vatandaşının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Ermenistan’ın saldırısı sebebiyle 19 insanın da yaralandığı kaydedildi. Resmi verilere göre şu ana kadar yaşanan çatışmalarda en az 37 insan yaşamını yitirdi ve yüzlerce insan da yaralandı.

12 uçaksavar füze sistemi imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Ermenistan silahlı kuvvetlerinin savaş faaliyetini önlemek ve sivil halkın güvenliğini sağlamak için Azerbaycan Ordusu komutanlığı tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdi. Personelimiz ve tank birimlerimiz, füze ve topçu birlikleri, cephe uçakları ve insansız hava araçlarının desteğiyle, cephede ve savunma derinliklerinde bulunan çok sayıda Ermeni kuvveti, askeri tesis ve askeri teçhizatı tespit edip imha etmektedir. Sahadan edinilen bilgilere göre, Ermeni hava savunma birimlerinin 12 OSA uçaksavar füze sistemi farklı yönlerde imha edildi. Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait bir savaş helikopteri Tatar yönünde düşürüldü, mürettebat yaşıyor.”

Seferberlik ilan edildi



Ermenistan ve Dağlık Karabağ topyekun seferberlik ve sıkıyönetim kararı alırken, Azerbaycan da sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.TSİ 10.15 sularında Azeri lider Aliyev, kısmı seferberlik ilan edildiğini duyurdu.

Türkiye hariç tüm uçuşları iptal

Azerbaycan, Türkiye hariç tüm ülkelere yapılan uçak seferlerini iptal ettiğini açıkladı. Yaşanan gerilim devam ederken Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada, Türkiye hariç tüm ülkelere uçuşların durdurulduğu belirtildi.

Açıklama, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ülkede kısmi seferberliğin ilan edilmesini içeren kararnameyi imzalamasından sonra geldi.

Putin: Askeri adımlar durmalı

Yaşananların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptı. İki ismin yaşanan gerilimi masaya yatırdığı açıklandı.

Kremlin Basın Servisi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Rusya tarafı, büyük çaplı askeri çatışmaların devam etmesi nedeniyle derin endişelerini dile getirdi. Görüşmede, çatışmaların daha da artmasını önlemek için gerekli tüm çabayı göstermenin önemli olduğu ve daha da önemlisi, askeri adımların durması gerektiği kaydedildi” denildi.



Gerilimin sebebi

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin esas sebebi ise Dağlık Karabağ… Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Karabağ, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir gerilim bölgesi haline geldi. Karabağ Ermenileri, Karabağ’ın Sovyet Azerbaycan’dan Sovyet Ermenistan’a geçmesi gerektiğini talep etmesiyle tırmanan gerilim 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor.

Taraflar arasındaki ateşkese rağmen Azerbaycan ve bölgeyi işgal eden Ermenistan sınırında sık sık çatışma yaşanmaya devam ediyor. Bölgedeki gerilim bölgedeki doğalgaz ve petrol boru hattı koridoru dolayısıyla uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020, 10:27