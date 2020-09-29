Halk açlığa mahkum edildi

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, KKTC’yi bir alt yönetim olarak görmenin ve göstermenin, verilen bağımsızlık mücadelesini hiçe saymak anlamına geldiğini söyledi.

Denktaş, BRT ekranlarında resmi propaganda konuşması yaparak seçmenlere vizyonunu anlattı.

Karantina döneminde tüm özel sektör çalışanlarını, esnaf ve zanaatkarları, küçük işletmeleri görmezden gelen, yüzüstü bırakıp açlığa mahkum edenlerin, şimdi hala halk sağlığını, ekonomik kırılganlıkları göz ardı ederek, seçimlerin daha güvenli daha az sorunlu bir döneme ertelenmesini reddettiğine değinen Denktaş, siyasi ihtiraslarının dışında başka öncelikleri olmadığını göstermiş olduklarına değindi.

Kapalı olunan dönemde, devletin elindeki mali imkanlarını vatandaşlara hane başına yardım yaparak kullanmak yerine, sorumsuzca tükettiğini kaydeden Denktaş, “İnsanımızı devlete daha da küstürenler, bugün hamasetle oy toplamaya çalışmaktadırlar.” dedi.

Denktaş: “Ben sizlerle doğrular üzerine inşa edilmiş bir kampanya sunacağım. Propaganda değil iletişim içinde olacağız sizinle. Sizlerin bu kampanyanın merkezinde olmanızı teşvik eden, sizinle gelişen ve değişen bir süreç yaşamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

‘Yeni Zamanlar’ ne anlama geliyor?

Denktaş konuşmasında “Yeni zamanlar” ile ne demek istediğini şöyle sıraladı:



“Devletin etkinliğini yeniden inşa etmek. Halkın tüm kesimlerine sahip çıkmak. Devletin sağlığa yatırım yapması. Devletin eğitimi yerelleştirerek, her zamankinden daha fazla önem vermesi. Değişen dayanışma ve sosyal ağların çökmesiyle birlikte kadının üzerine kalan sorumluluklara devletin kaynak yaratması.Çocuklara, yaşlılara yoksulluk içinde yaşayan insanlara devletin daha ilgili davranması. Çalışsın veya çalışmasın yoksulluk sınırında olan her haneye, devletin maddi yardımı, sağlaması. Özel sektör çalışanlarının iş güvencesiyle birlikte hayat kalitesini attırmak. Gençlere umut vererek tüm eski düşünceleri geride bırakıp yeni bir gelecek inşa etmek. Yerel üretimi yerel ihtiyaca yönelterek, ekonomiyi ekolojik dengeleri bozmayan ve sürdürülebilir bir modele dönüştürmek…”

Ne mutlu Kıbrıslı Türküm diyene!

Denktaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Kültürümüzün bir parçası olan hoşgörü, dayanışma ve bu topraklara bağlılık duygularımızı ancak biz kendimiz güçlendirirsek bunu başarabiliriz. Hep birlikte biz bunu başarırız. Bizi birbirimize düşüren, bizi Türkiye’den uzaklaştıran eski zamanların anomalilerinden kurtulmanın yolu önce kendi içimizde adaletli bir düzeni yeniden kurarak özgüveni artmış yeni bir toplum yaratarak, kendi devletimize saygı ile sahip çıkmamız ve bu sayede başkalarından da saygı görmeyi hak etmemiz ile mümkün olacaktır. Alt yönetim algısını silmenin ve özgür bir geleceğe yelken açmanın yolu budur. Yeni Zamanlar Yeni bir Cumhuriyet hayal etmek zamanıdır. 11 Ekim 2020 bu hayali gerçekleştirebilmemiz için ilk eylem günümüz olacaktır. İçinde yaşadığımız süreçte etrafımda oluşturduğunuz sessiz çoğunluktan kaynaklanan gizli güç 11 Ekim günü sandığa da yansımalıdır. Kısa sürede bu seçimin en güçlü adaylarından biri olmamı sizler sağladınız. İrademize sahip çıkma kararlılığınızı devam ettireceğinizi tüm dünyaya kanıtlamak için oylarınızı benden yana kullanarak bu demokrasi mücadelesinden zaferle çıkacağımıza inanıyorum.11 Ekim 2020 Yeni zamanların başlangıç tarihi olsun18 Ekim 2020 yeniden, yeni bir Denktaş döneminin başlangıcı olsun. Ne mutlu Kıbrıslı Türküm diyene…”



Hekimlerden ‘Evet’ oyu istedi

Öte yandan Denktaş, Serbest Çalışan Hekimler Birliği ile bir araya geldi. Denktaş, “Kamu hekimleri ile serbest çalışan hekimlerin aynı yemini etmiş olmasına rağmen özellikle geçtiğimiz pandemi döneminde hükümet sağlık kesiminin bir bölümünü atıl durumda bıraktı” dedi.

Seçimim dışında bir de referandum olduğunu anımsatan Denktaş, Yüksek Mahkeme yargıç sayısının artırılması ile ilgili kararda Serbest Çalışan Hekimler Birliği’ne evet oyu kullanmaları yönünde telkinde bulundu.