Coronavirüs ikinci dalgası yaşanıyor

Worldometers'in verilerine göre, Coronavirüsü salgını nedeniyle dünya genelinde ölü sayısı 1 milyonu aştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 211’e ulaşırken, toplam vaka sayısı ise 33 milyon 178 bin 318’e yükseldi. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüsü salgını hızla yayılmaya devam ederken, birçok ülkede ikinci dalga yaşanıyor.

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 33 milyon 178 bin 318'e, toplam can kaybı 1 milyon 211'e ulaştı. Corona virüsünü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı ise 24 milyon 505 bin 65'e yükseldi.

Salgının merkez üssü konumunda bulunan ABD'de vaka ve can kayıpları her geçen gün artmaya devam ediyor.

ABD’de şu ana kadar 7 milyon 294 bin 232 kişide Covid-19 tespit edilirken, 209 bin 238 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD’nin ardından en fazla vakaya sahip Hindistan'da 6 milyon 41 bin 638 kişi Covid-19'a yakalanırken, 94 bin 971 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti.



Hindistan'ı 4 milyon 718 bin 115 vaka ile Brezilya takip ederken, ülkede toplam can kaybı 141 bin 441'e ulaştı.Brezilya'nın ardından en fazla vakaya sahip Rusya'da ise 1 milyon 151 bin 438 kişide Coronavirüsü tespit edilirken, toplam can kaybı 20 bin 324'e yükseldi.En fazla vakaya sahip beşinci ülke konumunda bulunan Kolombiya'da toplam vaka sayısı 806 bin 38'e, toplam can kaybı 25 bin 296'ya ulaştı.

İspanya'da arttı

Ülkede 18-24 Eylül tarihleri arasında 720 bin 878 kişiye Covid-19 testi yapılırken, pozitif çıkanların oranı yüzde 11,5 oldu. İspanya'da yeni tip Coronavirüs vakalarında son 3 günde 31 bin 785 artış tespit edildi. Sağlık Bakanlığı, cuma günü 716 bin 481 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 31 bin 785 artışla 748 bin 266 olarak güncelledi.

Ülkede 18-24 Eylül tarihleri arasında 720 bin 878 kişiye Covid-19 testi yapıldığı ve pozitif çıkanların oranının yüzde 11,5 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca cuma gününden bu yana Covid-19 kaynaklı 179 ölüm görüldüğü, son 7 günde ise 359 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam sayısının 31 bin 411'e çıktığı kaydedildi.