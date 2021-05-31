Çark dönmeye başlayacak

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sağlık Üst Kurulu ile bir süreden beridir Haziran açılımı ile ilgili olarak gerçekleştirilen istişareler ve Bakanlık olarak Turizm Üst Kurulu toplantıları sonucunda, ülke turizminin 4 Haziran’dan itibaren yeniden harekete geçmeye başlayacağını belirtti. Bakan Ataoğlu,



Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021, 10:03

1 yılı aşkın bir süredir, pandemi nedeniyle, dünyada olduğu gibi ülkede de durma noktasına gelen turizm sektörünün, alınan tedbirler sonucunda açılma noktasına gelindiğini belirtti.Ataoğlu açıklamasında ayrıca, 31 Mayıs tarihi itibariyle, Güney Kıbrıs kara geçiş kapılarının açılacak olmasının, ülke turizmi ve ülke ekonomisi açısından önemli olduğuna da dikkati çekti. Bakan Ataoğlu, ülkeye hem hava hem kara hem de deniz sınır kapılarından turist kabul etme noktasına gelmiş olmanın, 1 yılı aşkın bir süredir ülke ekonomisinde yaşanan daralmanın kısa süre içerisinde, özlenen seviyelere geleceğine olan inancını belirtti.