Yüzde 50 fark var

Kıbrıs Yeşilay Başkanı Ayşe Gökyiğit, sigara içenlerin Covid-19’dan ölme riskinin içmeyenlere oranla yüzde 50 daha fazla olduğunu, tütün içerisindeki zehirli maddelerin özellikle akciğerlere zarar verdiği ve bağışıklık sistemini zayıflattığını belirtti.

Gökyiğit, 31 Mayıs Dünya Sigarası Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gökyiğit mesajında, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen 11 resmi sağlık kampanyasından biri olan “Dünya Sigarasız Günü”nün bu yılki temasının “Kazanan olmak için Sigarayı Bırakın” olduğunu hatırlattı ve dünyada her yıl 8 milyon kişinin sigaradan öldüğüne dikkat çekti. Dünya çapında erkeklerin yaklaşık yüzde 39’u ve kadınların yüzde 9’unun sigara kullandığını, en yüksek sigara içme oranının ise yüzde 26 ile Avrupa’da olduğunu ifade eden Gökyiğit, “Ülkemizde 2015 yılında yapılan yaygınlık araştırmasında, hayat boyu en az bir kez sigara kullanım oranı yüzde 62.7 olarak tespit edilmişti ki bu oran oldukça yüksektir” dedi.

Kıbrıs Yeşilay Başkanı Ayşe Gökyiğit, sigara içenlerin Covid-19’dan ölme riskinin içmeyenlere oranla yüzde 50 daha fazla olduğunu, tütün içerisindeki zehirli maddelerin özellikle akciğerlere zarar verdiği ve bağışıklık sistemini zayıflattığını belirtti.



Gökyiğit, şöyle devam etti:Dolayısıyla Covid-19 virüsü ile savaşma yeteneği de zayıflamaktadır. Sigara içimi parmaklar aracılığıyla gerçekleştiğinden, kontamine olmuş sigaraların dudaklara ulaşması ile birlikte virüsün elden ağıza iletilmesine neden olmaktadır. Bunun yanında, çiğneme tütün ürünlerinin kullanılması, genellikle halka açık yerlerde tükürme eylemi ile Covid-19 virüsünün tükürük damlacıkları ile yayılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, özellikle çocukları sigaradan korumak için; çocuğunuzun yanında asla sigara içmeyin, sigara içiyorsanız bırakın ve iyi bir rol model olun.