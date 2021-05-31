Telefonda taciz etti

Suna ERDEN

Girne'de meydana gelen olayda iki ay önce ayrıldığı kız arkadaşına hakaret dolu mesajlar atan Salih Karcı şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının eski kız arkadaşı olan S.K.’ye mesaj atıp, cinsel içerikli mesajlarla hakaret ettiğini açıklandı. Zanlının ayrıca S.K.’nin kızına yönelik de tehdit ve cinsel içerik taşıyan mesajlar attığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, telefonda taciz olayının 28 Mayıs 2021 tarihinde Girne’de meydana geldiğini söyledi.

Hem eski sevgilisini hem de kızını taciz etti

Polis memuru, Salih Karcı’nın 28 Mayıs 2021 tarihinde saat 23.00 sıralarında Girne’ de cep telefonundan whatsapp uygulaması üzerinden yaklaşık 2 ay evvel ayrılmış olduğu eski kız arkadaşı



S. K.’nin telefonuna cinsel içerikli mesajlar atarak hakaret ettiğini söyledi. Polis, zanlının eski kız arkadaşının çocuğuna yönelik de cinsel içerikli mesajlar attığını ifade etti.Zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu söyledi.Zanlının ve S.K.’nin cep telefonlarının inceleneceğini kaydeden polis, ayrıca Salih Karcı’nın yasal statüsünün araştırılacağını belirtti.Polis memuru, yürütülecek soruşturma aşamasında zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma yürütülen zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.