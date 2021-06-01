Bir ömür mutluluk diledi

DAÜ Mezunlar İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürü Derviş Ekşici’nin dünyalar güzeli kızı Melis ile Mert, aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreni ile evlilik yolunda önemli bir adımı geride bıraktı. Genç çifti bu mutlu günlerinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar yalnız bırakmadı. Genç çifte bir ömür mutluluk dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, nişan yüzüklerini taktı. Aile yakınları genç çift için “Sevgiyle birleşen elleriniz, kıpır kıpır atan yürekleriniz bir ömür ayrılmasın. Birlikteliğiniz boyunca en güzel günleri, en keyifli anları, en sağlıklı günleri ve sevginin yaşanacak en iyi yanlarını beraber yaşamanızı diliyoruz” ifadelerini kullandı.