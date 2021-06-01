31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı himayelerinde toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla “Bağımlı Olma, Özgür Ol” sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi’nin öncülüğünde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile iş birliğinde ülke genelindeki ilkokul 5’inci sınıflara yönelik düzenlenen proje kapsamında mektup yazan 71 öğrenciden 5’i dereceye girerek ödüle hak kazandı.

İbat Aybez Beyaz, İldem Afacan, Zehra Çaktu, Seymen Soğan ve Alya Keçeci’ye sertifika ve hediyeleri Cumhurbaşkanlığı bahçesinde düzenlenen etkinlikle verildi. Sertifika takdiminde öğrencilere öğretmenleri de eşlik ederken, etkinliğe öğrencilerin aileleri de katıldı.

Sigarayı bırakmak üzere yakınlarına mektup yazan 5 öğrencinin mektuplarını da okuduğu etkinlikte, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, dereceye giren öğrenciler ve öğretmenleri ile birlikte anı fotoğrafı da çektirdi.

Dereceye giren öğrenciler, ailelerinde sigara içenlere hitap eden mektuplar kaleme alırken bir öğrencinin mektubunu Cumhurbaşkanı Tatar’a hitaben yazması ve ailesinde ve toplumda sigara içenlerin bırakması için bunun daha etkili olacağını düşündüğünü belirtmesi dikkat çekti.

Tatar: Hayatım boyunca sigara kullanmadım



Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, etkinliğin önemine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız ve öğrencilerin konuşmasından çok etkilendiğini kaydetti.Proje kapsamında 71 tane mektup yollandığını bildiren Cumhurbaşkanı Tatar, “71 yazı 171, bin 71 ve katlanarak inşallah devam edecektir. Yeter ki biz bu bilinci, bu algıyı ve bu mesajları sosyal medyanın da katkısıyla duyurabilelim. Bu bilinci KKTC’de yerleştirebilelim” şeklinde konuştu.Tatar, eşinin de sigara içmemesinden memnuniyet ifade etti.

Yıldız: Sigaraya elveda, hayata merhaba

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız da, toplum sağlığı ve KKTC’nin uluslararası platformda bilim ve sağlık alanında tanıtılması için birçok proje yapmaya karar verdiklerini anlattı.

“Ben değil biz” olarak çalıştıklarını ve 6 ayda 4 tane proje hayata geçirdiklerini belirten Yıldız, projeler hakkında bilgi verdi. Hayatı boyunca tütünle mücadele ettiğine dikkat çeken Yıldız, korumanın hekimlikte çok önemli olduğunu vurguladı.

