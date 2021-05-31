Ani vedaları herkesi üzdü

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa sakinlerinden Turhan Gencer (57) ile Yeniboğaziçi köyünün sevilen insanlarından Hüseyin Nurtunç (60) hayatını kaybetti.



Hüseyin Nurtunç’un dün sabah evinde olduğu bir sırada aniden rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı, yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesine sevk edildiği ancak tüm uğraşlara rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi. Hüseyin Nurtunç’un ani ölümü başta ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğarken, ölüm nedeninin bugün yapılacak otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.Yeni Boğaziçi Avcılık Atıcılık kulübü üyesi olan Nurtunç’un ölümünün ardından mesaj yayımlandı. Mesajda “Değerli üyemiz Hüseyin Nurtunç'un vefatını derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allahtan rahmet yaslı ailesine başsağlığı dileriz” denildi.

Aniden rahatsızlandı

Lefkoşa'da sakin Turhan Gencer ise dün saat 18.00 sıralarında ikametgâhı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Turhan Gencer’in ölüm nedeninin de bugün yapılacak otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.