Ani vedaları herkesi üzdü

Hüseyin ÇİÇEK
Lefkoşa sakinlerinden Turhan Gencer (57) ile Yeniboğaziçi köyünün sevilen insanlarından Hüseyin Nurtunç (60) hayatını kaybetti.
Yeni Boğaziçi Avcılık Atıcılık kulübü üyesi olan Nurtunç’un ölümünün ardından mesaj yayımlandı. Mesajda “Değerli üyemiz Hüseyin Nurtunç'un vefatını derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allahtan rahmet yaslı ailesine başsağlığı dileriz” denildi.
Aniden rahatsızlandı
Lefkoşa'da sakin Turhan Gencer ise dün saat 18.00 sıralarında ikametgâhı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Turhan Gencer’in ölüm nedeninin de bugün yapılacak otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.