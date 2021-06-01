Dostluk gösterisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyaret için gittiği Yunanistan’ın başkenti Atina’da, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Dendias gerçekleşen görüşmede aşı olan ve negatif test sonucu çıkan iki ülke vatandaşlarının turistik ziyaret gerçekleştirebilecekleri konusunda mutabakata varıldığını söyledi.

Çavuşoğlu aşı sertifikası konusunda tarafların anlaştığını söylerken, bu gelişmenin turizm sektörüne büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. Çavuşoğlu, “Bugün vardığımız mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze katkı sağlayacak. Yunanistan ile aşıları karşılıklı olarak tanıma kararı aldık” ifadesini kullandı.

Dendias, iki ülke arasındaki ciddi farklılıkların üstesinden gelinmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

Dendias, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Atina'daki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu ile görüşmesinde sadece ikili ilişkileri değil, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ilişkileri de değerlendirme fırsatı bulduklarını kaydeden Dendias, iki ülke arasında çok sayıda fikir ayrılığı olduğunu anımsattı.

Gazetecilerin sorularını yanıtladı

Öte yandan Atina’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Yakın çalışma arzumuz var' dedi" açıklamasını yaptı. Rusya'dan alınan S-400'lere ilişkin de açıklama yapan Çavuşoğlu, "Rus uzmanlar Türkiye'de bulunmayacak. S-400'lerin kontrolü Türkiye'de olacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yeni ABD yönetiminin Türkiye ile daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz" dedi. Çavuşoğlu, ABD'nin "S-400'ü kullanmayın" teklifinin kabul edilemeyeceğini söyledi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Atina'da gazetecilerin sorularını yanıtladı."Yeni yönetimin Türkiye ile daha iyi ilişki içinde olma arayışını da görüyoruz, daha iyi diyalog daha iyi ilişki. Buna genel anlamda Suriye de dahil. Önümüzdeki süreçte ya ben Washington'a gideceğim ya da Blinken (ABD Dışişleri Bakanı) buraya gelecek. Tarihi belli değil."Çavuşoğlu, Biden yönetiminden beklentileri anlattı, sözde Ermeni Soykırımı açıklamasının ilişkileri olumsuz etkilediğini söyledi, "ancak iyi ilişki arayışı var" dedi.

Rusya'nın Türkiye'ye kısıtlaması kalkacak mı?

Rusya'nın yeni vaka sayıları nedeniyle turistik seyahatlara getirdiği kısıtlamayı da değerlendiren Çavuşoğlu, Rusya'nın bize söylediği "Bu karar siyasi değil". Umarım açarlar. Çünkü Rus turistler gelmeyi çok istiyor. Bugünler de Sağlık Bakanları çevrim içi bir görüşme gerçekleştirecek" dedi.

"İHA'lara başka ülkelerden çok talep var"

Türkiye'nin SİHA ihracatı da gündemde idi. Çavuşoğlu son durumu anlattı:

"İnsansız hava araçları ile ilgili tüm dünyadan çok talep var Endonezya ve başka ülkelerden ama Romanya ve Polonya konusunda ciddi değişiklik oldu. Savunma sanayi ürünleri satın alırken belirledikleri AB ve NATO üyesi olma kriterini her ikisi de değiştirdi."

AB-Türkiye ilişkileri

Haziran ayında yapılacak AB Liderler zirvesini hatırlatan Dışişleri Bakanı, "Zirveden nasıl bir karar çıkar bilmiyoruz. Sadece para verelim göçü durdurun" denilirse olmaz" dedi.

Ankara'nın AB'den beklentilerinin ise Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestesi olduğunu bir kez daha hatırlattı.