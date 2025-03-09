Yasa tasarısı Meclis’te

Güney Kıbrıs'ta Bakanlar Kurulu’nun 12 Şubat’ta onayladığı kadınların RMMO’da gönüllü askerliğe alınmasıyla ilgili yasa tasarısında, terhis olanlara gönüllü seferilik hizmeti “hakkı” da tanındığı bildirildi.

Politis’e göre Meclis Savunma Komitesi’ne sunulan ve Komite’nin önümüzdeki Perşembe görüşmeye başlayacağı yasa tasarısında, RMMO’da gönüllü askerliğini tamamlayıp terhis edilecek kadınlardan, seferi olmaları istenmesi ve kabul etmeleri halinde “gönüllü seferilik” statüsüne alınmaları öngörülüyor. Yani, tasarının kabulü halinde birkaç ay içerisinde Rum kadınların da seferberliğe çağrıldığı görülebilecek.

Kadınların, örgün eğitimini tamamladıktan sonra RMMO’ya girme prosedürünü de belirleyen tasarıya göre kadınlar da tıpkı erkeklerin zorunlu askerliğinde olduğu gibi Bakanlar Kurulu emirnamesiyle askere çağrılacak. Bakanlar Kurulu emirnamesinin yayımlanmasından sonra Savunma Bakanı RMMO komutanının önerisi ile birlikler, katılım tarihleri, görev süresi, usul, askere yazılma yöntemi, seçim ve dağıtımları, izinleri, görev süreleri ve diğer bütün detaylarla ilgili kararları alma konusunda yetkilendirilecek. Yani kadınların gönüllü askerlik hizmetinin çerçevesini Savunma Bakanı belirleyecek.

Yasa tasarısına göre kadınların gönüllü RMMO’ya katılım detaylarını Savunma Bakanlığı emirnameleri belirleyecek. Kadın gönüllülerin askerlik süresi en az 6, en fazla 14 ay olacak ve gönüllü askerliğe 18-26 yaş aralığındaki kadınlar başvurabilecek.