‘Cezalar caydırıcı olmalı’

Ömer KADİROĞLU

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, kadına yönelik şiddet suçlarında artış olduğunu söylerken, bunu çoğunlukla geçim sıkıntısı ve ekonomiye bağlıyor. Bazıları da cezaların caydırıcı olmamasından dolayı şiddet olaylarının artarak devam ettiğini düşünüyor. Vatandaşlar, kadına karşı şiddetin asla kabul edilemeyeceğini ifade ederek, caydırıcı hatta ömür boyu hapis cezası verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bazı vatandaşlar da kadınların siyasette daha fazla yer alması gerektiğini söylüyor.

Ne dediler…?

Meryem Taşören

“Kadına yönelik şiddet olaylarının artmasını ülkeyi idare edenlerin sorumsuzluğuna bağlıyorum. Elimde yetki olsa kadına şiddet uygulayan veya cinayet işleyenleri ömür boyu hapse koyardım. Mecliste milletvekili sayısı çok az, bakan olarak görev yapan kadın yok o nedenle daha fazla kadın milletvekili ve bakanlık görevi yapmalarını istiyorum. Bir sonraki seçimlerde keşke bir kadın bu ülkede Cumhurbaşkanı olur. O zaman her şey daha güzel olur.”

Selma Karakaya

“Ülkede kadına yönelik şiddet olaylarını gelen yabancı nüfusa ve cezaların caydırıcı olmamasına bağlıyorum. Diğer yandan geçim sıkıntısı yaşayan bireyler şiddete başvuruyor. Elimde yetki olsa kadına şiddet uygulayan veya cinayet işleyen kişilere en ağır cezaları vermek isterdim. Şiddet gören kadınlar iş polise intikal ettikten sonra kocasından şikayetçi olmuyor çünkü adam içeri girip çıktıktan sonra ne olacağından korkuyor. Mecliste kadın milletvekili sayımız çok az ve hatta bakanlık bile yapmıyorlar. Bu noktada siyasette de daha fazla kadının olmasını hatta bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kadının Cumhurbaşkanı olmasını isterdim.”

Nazan Ateş

“Kadına yönelik şiddet olaylarındaki artışı geçim sıkıntılarının artması ve tahammül seviyesinin düşmesine bağlıyorum. Genel olarak herkes gergin. Elimde yetki olsaydı kadın cinayeti ve kadına şiddet suçunu işleyenlere en ağır caydırıcı cezalar verir hatta ibreti alem olsun diye idam cezası bile verilmesini isterdim. Mecliste kadın milletvekili sayısı çok az hatta bakanlık yapan kadın bir bakanımız yoktur. Kadınlar annedir, çözüm odaklı ve detaylı çalışır o nedenle daha fazla kadının siyasette ve bakanlıklarda yer alması gerektiği düşüncesindeyim. Bir sonraki seçimlerde Cumhurbaşkanı’nın bir kadın olması dünyaya güzel bir örnek olur.”

Sinem Nurçin

“Kıbrıs’ta kadına yönelik şiddet olaylarının artmasını ekonomik sıkıntılar ve her şeyin çok artıp maaşların yetersiz olmasına bağlıyorum. Elimde yetki olsa kadına şiddet uygulayan ve hatta cinayet işleyen suçlulara idam cezası verilmesini isterdim. Mecliste çok az sayıda kadın milletvekili var ve bakan olarak görev yapan şu anda yok. Kadınlara daha fazla hak tanınması ve kadınların siyasette daha aktif olmaları gerekiyor.”

Nuri Akyön

“Kadına şiddet olaylarının artmasının nedeni ekonomi de olabilir mutsuzluk da ama kadına şiddet ve cinayet suçlarını işleyenlere en ağır cezalar verilmelidir. Mecliste kadın milletvekili sayısı çok düşük hatta bakanlık yapan bir kadın bakanımız yoktur. Bir kadın bakan, başbakan veya cumhurbaşkanımı olsa çok daha güzel bir durum olurdu.”

Şerif Beşerler

“Kıbrıs’ta kadına şiddet olaylarının artmasının nedeni erkeklerin çok fazla alkol tüketmesi, suç oranlarının artması ve geçim sıkıntısının yaşanmasıdır. Elimde yetki olsa kadına şiddet veya cinayet işleyenlere ömür boyu hapis cezası verirdim. Mecliste kadın vekil sayısı çok az bakan olan bir kadın vekilimiz de yoktur. Bence daha fazla kadının siyasette olması gerekiyor.”

Çisem Yetkiner

“Kadına şiddetin artmasının nedeninin cehalet olduğunu düşünüyorum ancak bazen de kadınlar buna müsaade ediyor. Kadın eşinden şiddet görüyor ve konu polise gidince kadın kocasından şikayetçi olmuyor. Elimde yetki olsa kadına şiddet uygulayan veya cinayet işleyen kişilere ağır ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiği inancındayım. Kadınlarımızın siyasette de daha fazla olması gerekiyor ki kadınları anlayan kişilerin de orada olması daha doğru olacaktır. Biz kadınlar olarak da hem cinslerimize daha çok destek olmalıyız diye düşünüyorum.”

Mustafa Kasap

“Kadına yönelik şiddet olaylarının artışı ekonomik sıkıntılarla alakalıdır. Hatta ayrılıklar dahi ekonomik sıkıntılardan kaynaklıdır. Kadına şiddet uygulayan kişilerin en yüksek cezalarla cezalandırılmalarını istiyorum. Mecliste kadın milletvekili sayısı çok az hatta kabinede kadın bakan yoktur. Bunun nedeni nedir bilmiyorum ama erkek ve kadın milletvekili sayılarının bir şekilde eşit olması gerektiği düşüncesindeyim.”

Arif Kürt

“Kıbrıs’ta kadına şiddet olaylarının artmasının nedeninin ekonomik sıkıntılarla alakalı olduğunu düşünüyorum. Elimde yetki olsa kadına şiddet uygulayan veya cinayet işleyenlere ömür boyu hapis cezası vermek isterdim. Mecliste kadın milletvekili sayısı çok az ve bu sayının artması bence en doğrusu olacaktır.”

Ülyem Taşören

“Kadına yönelik şiddet olaylarının artmasını caydırıcı cezaların olmamasına bağlıyorum. Elimde yetki olsa bu suçu işleyenlere ağır cezalar verirdim ki bir daha böyle bir şey yapmaya kimse cesaret edemesin. Ayrı bir ada olsa da keşke oraya koysalar bu tür suç işleyenleri. Kadın milletvekili sayısı çok az ve kabinede de kadın bakan yoktur bu da bize kadınların kendilerini ortaya atarak cesur davranamadığını gösteriyor. Dışarıdan bir baskı var ve bu da siyasete kadınları çok fazla yönlendirmiyor. Bu ülkede keşke cumhurbaşkanı kadın olsa çok mükemmel olur ama dediğim gibi ülkemizde baskı var.”