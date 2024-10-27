Olumlu gelişme

KKTC Cumhurbaşkanı’nın Özel Temsilcisi Güneş Onar ile Rum Müzakereci Menelaos Menelau’nun Ledra Palace’da gerçekleşen görüşmesi, 15 Ekim’de New York’ta yemek formunda gerçekleşen gayriresmi yemek sonrası ilk hareketlilik olarak değerlendirildi.

Politis BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın da hazır bulunduğu görüşmenin New York’taki gayriresmi yemekten sadece 10 gün sonra gerçekleştiğine işaret etti.

Gazete Rum Haber Ajansı’na (KİPE) “sızdırılan” bilgilere dayanarak Onar ile Menelau’nun, gayriresmi yemekten çıkan sonuçlara ve alınan iki kararın (genişletilmiş görüşmeler yapılması ve Kıbrıs sorunundaki özlü tezlerde varlığını sürdüren farklılıklar gözetilerek yeni geçiş noktaları açılması) nasıl uygulanacağına odaklanılması gerektiğinde hemfikir olduğunu yazdı.

KİPE’ye konuşan kaynaklar "Onar ve Menelau’nun gayriresmi genişletilmiş görüşmelerin ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçitler konusunu ele almak üzere yapacağı ikili görüşmenin ön hazırlığının iyi yapılması gereğinde de görüş birliğine vardığını" ileri sürdü.

Aynı kaynaklara göre, gayriresmi genişletilmiş görüşmelerin gerçekleştirilmesi konusunda, Holguin misyonunun, müdahil taraflarla temas edecek bir BM Sekreterliği yetkilisi tarafından devam ettirilmesinde de görüş birliği sağlandı.

Yeni geniş noktaları konusunda, Kıbrıs Türk tarafının Haspolat’ta, Rum tarafının da Gaziler ya da Erenköy’de geçit açılması talebi biliniyor olmasına rağmen, yeni bu noktaların hangileri olacağına dair isim zikredilmedi. İncelenmekte olan geçiş noktalarıyla ilgili ortaya çıkan bütün pratik önlemlerin çok kısa süre içerisinde görüşülmesinin beklendiği görüşünde birleşildi.

Gazete yeni geçiş noktaları konusunda, önümüzdeki dönemde açılması kararlaştırılacak geçitlerin sayısıyla ilgili sürprizlerin de mümkün göründüğünü yazdı “çeşitli bilgilerin, Lefkoşa Surlariçi’nde bile, yayalar için geçitler açılması olasılığından söz ettiğini” haberine ekledi.