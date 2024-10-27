Önlem alınmalı

Özlem ÇİMENDAL

Kuzey Kıbrıs’ın, güneyden ve birçok Avrupa ülkesinden daha pahalı hale gelmesi nedeniyle yabancı turist sayısında yüzde 15 oranında azalma olduğunu söyleyen Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, personel, elektrik ve ihtiyaç malzemelerindeki artışların yarattığı olumsuzluklara dikkat çekti. Aktunç “Enflasyon ve hayat pahalılığının çok yüksek olması ve işletmelerin de bunları hizmet ve menülerine yansıtmak zorunda kalması nedeniyle, Avrupa çanağındaki Güney Kıbrıs, Yunanistan, İspanya ve İtalya ile karşılaştırdığımızda pahalı kalıyoruz” dedi.

Diyalog’a konuşan müsteşar Aktunç, yabancı turizmde yaşanan gerilemeye karşın adaya gelen Türk sayısında yüzde 35’lik bir artışın olduğunu söyledi.

Uçak biletlerinin pahalı olması nedeniyle turizmi daha ileriye taşımakta zorlandıklarını ifade eden Aktunç, Türk Hava Yolları’nın Kıbrıs için fedakarlık yapmasını istedi.

Aktunç “Ercan’ın daha faal olmasını ve adaya daha çok Türk turistin gelmesini istiyorsak THY Yönetimi de elini taşın altına koymalıdır” dedi.

En büyük etken elektrik ve personel

Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Diyalog’a yaptığı açıklamada KKTC turizminin, girdi maliyetlerinin yükselmesi ve enflasyonun etkisi ile Avrupa’ya göre pahalı kaldığından bahsetti. Aktunç şöyle konuştu:

Enflasyon ve hayat pahalılığının çok yüksek olması nedeniyle oteller ve işletmeler bunları hizmet ve menülerine yansıtmak zorunda kalıyor.

Bu nedenle Avrupa çanağındaki Güney Kıbrıs, Yunanistan, İspanya ve İtalya’ya göre pahalı kalıyoruz. Bu turizmin planlamasındaki eksiklik değildir.”

Aktunç, ülke turizminin pahalı olmasının en büyük belirleyicisinin elektrik ve personel gideri olduğunu belirtti.

Aktunç, bu iki noktaya çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Turizmin yükü ağır

Müsteşar Aktunç, hayatı ucuzlatmak gerektiğini belirterek, asgari ücret ve elektrik başta olmak üzere yapılan artışların turizm sektörüne ağır yük olduğunu dile getirdi.

Müsteşar Aktunç şunları söyledi:

“Hayat pahalılığı yükseliyor, fiyatlar yükseliyor. Böyle bir sarmala girdik. Bu da fiyatları yükseltiyor. Girne bölgesinden başlayarak otellerle görüşüyoruz. Bize otellerin ve hizmet sektörünün söylediği şey şu: Avrupa’ya kıyasla pahalı olmamızın en büyük iki nedeni personel gideri ve elektrik zamları ve yüksekliği. Hayatı ucuzlatabilsek devlet kamu maliyesi de rahat edecek. Belli temel gıda ürünlerinde fonlama, denetleme yaparak bunları aşağı çekebilsek, denge gelecek. Bunlar yapılamadığı için fiyatlar yükselmeye devam ediyor.”

THY fedakarlık yapmalı, gelişler Ercan’a kaymalı

Aktunç, ayrıca THY’nin de elinin taşın altına koyması gerektiğinin altını çizerek, yabancı turistlerde KKTC’nin Güneye bağımlı olmasının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

“Gelişler Ercan’a kaydırılmalı” diyen Aktunç şöyle konuştu:

“Turizm 2023 yılında yeniden başladı ve bilet fiyatlarımız uçtu. Yabancı turistlerin çoğu Güneyden Larnaka Havalimanı üzerinden KKTC’ye geliyor. Bizim buraya bir çare bulmamız gerek. Bu nedenle Ercan Havalimanı’nı bizim daha cazip hale getirmemiz gerekiyor. Türkiye’den de daha fazla turist istiyorsak THY’nin elini taşın altına koyması gerekiyor. THY devlete aittir. Taban ve tavan fiyatı nasıl belirlerse rakip özellerde onun daha altına vermek zorunda kalacaktır bu da rekabetle birlikte ucuzlamayı getirecektir. Şu an tek çözüm yolumuz bu. Bunu yapmanın yolları da vardır. THY’nin teşviklendirilmesi mi yoksa iç hat vergilendirme sistemi mi neyse gereken yapılmalı ve THY’nin fiyatları düşürülmeli ki diğer hava yolu şirketlerinin de fiyatları düşsün.”

Otel konaklamaları düşüyor, günlük kiralamalar yükseliyor

Müsteşar Aktunç, genelde otellerin özelde küçük otellerin en büyük düşmanının internet üzerinden kiralanan günlük, haftalık veya aylık evler olduğuna da işaret etti.

Aktunç, bu kiralamaları kontrol atına alacak yasanın sonuna gelindiğini çok yakın zamanda çıkacağını söyledi.

Aktunç, bu sorun deniyle otellerdeki konaklamalarda düşüş görülürken, internetten yapılan kiralamalarda ise ciddi yükseliş olduğunu kaydetti.

Aktunç, “Bu işi yapanları turizm planlamada denetim altına alacağız. Nasıl bir otel bizden izin alıp vergisini ödüyorsa, bu kişiler de ödeyecek. 5 kişi üzerinde olacaksa acente üzerinden sicil kaydı alacak, bunlar da üçe ayrılacak; standart, lüks ve ultra lüks. Her aşamada vergilendirilecekler ve Maliye Bakanlığı’na da büyük bir getirisi olacak” ifadelerini kullandı.