Cezaevine gönderildi

Lefke’ye bağlı Yeşilırmak bölgesinde tespit edilemeyen bir noktadan KKTC’ye gizlice giren 26 yaşındaki Suriye asıllı İsveç vatandaşı Star Ehsan Salih Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 2 gündür poliste tutuklu bulunan zanlı dün “Birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal” suçundan Lefkoşa’da Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.

Zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis memuru, zanlının 24 Aralık 2024 tarihinde henüz tespit edilemeyen bir noktadan Yeşilırmak civarından KKTC topraklarına giriş yaptığını tespit ettiklerini kaydetti.

Polis, zanlının 27 Aralık 2024 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken, KKTC’ye yasal girişinin olmadığının tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek tutukluluk emri alındığını belirti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 25 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

