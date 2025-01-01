Yılın yorgunluğu eğlenerek atıldı

Girne Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği yeni yıl yemeği, 30 Aralık Pazartesi akşamı Dome Hotel’de gerçekleşti.

Girne Belediye Personeli ve Belpaz Ltd. personelinin bir arada katıldığı yemeğe; Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile eşi Songül Şenkul, Girne Belediye Meclis Üyeleri ve bölge muhtarları katıldı.

Düzenlenen gecede çeşitli etkinlikler düzenlenirken, yapılan çekiliş ile birçok emekçi, birbirinden farklı hediye kazandı. Gece boyunca eğlenen emekçiler, yılın yorgunluğunu hep birlikte attı.

