Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl mesajında terörsüz Türkiye için çalıştıklarını dile getirdi. Erdoğan, "Vatandaşımızın alım gücünü artıracak politikalarla daha iyi yerlere geleceğiz." dedi. Refah kaybının telafi edileceğini de sözlerine ekleyen Erdoğan "Biraz daha sabır istiyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla video mesaj yayınladı.

Erdoğan mesajında, " 2024’e veda ediyor, yeni umut, beklenti ve hayallerle 2025 senesini karşılıyoruz. Öncelikle yeni yılın ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum." dedi.

Geçtiğimiz yıl boyunca istiklal ve istikbal uğrunda toprağa düşen tüm şehitleri rahmetle yad eden Erdoğan, gazilere de şükranlarını sundu.

"En önemli gündemimiz iç cephemizin tahkimatı olacaktır"

Sınırlar ötesinde bütün bu diplomatik hamleleri hayata geçirirken Türkiye içinde en önemli gündemlerinin iç cephenin tahkimatı olacağına vurgu yapan Erdoğan, "Türkiye yüzyılını kardeşliğin yüzyılı yapmakta kararlıyız. Önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atacağız. Ülkemizin önünde yeni bir yol açacak bu sürecin suhuletle karşılıklı iyi niyet ve anlayış içinde yürümesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Ama gerektiğinde devletimizin kadife eldiven içindeki demir yumruğunu devreye almaktan da çekinmeyeceğiz. Bu çerçevede 2025 yılında milletimize inşallah yeni müjdeler vermeyi ümit ve arzu ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizleri hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz aziz milletimize ve umudunu Türkiye’ye bağlamış yüz milyonlarca mazluma mahcup etmesin diyorum. Bu temennilerle yeni takvim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyor, her birinizi saygıyla selamlıyorum. Yeni miladi yılınız kutlu olsun, kalın sağlıcakla." dedi.

