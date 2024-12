2024’ün unutulmaz olayları ve 2025’ten beklentiler (2)

Röportaj: Eylül UZEL

Narin Şefik: KKTC’nin gidişatı, ülkesini seven herkesi çok üzüyor

Yüksek Mahkeme eski Başkanı Narin Şefik, 2024 yılının unutulmaz olaylarını sıralarken, yaş haddinden dolayı emekliye çıkmasını değerlendirdi. Narin; ülke sorunları açısından kendisini üzen sorunların çok fazla olduğuna değindi.

Soru: Özellikle ülke sorunları açısından sizi üzen ve memnun eden gelişmeler nelerdir?..

Narin Şefik: 2024 yılında şahsım ile ilgili unutulmaz olay 15 Mayıs 2024 tarihinde yaş haddinden emekli olmamdır. 1980 yılında mezun olup, 1981 yılında Avukat olarak kayıt olduktan sonra 1987 yılında Yargıç olarak atandım. 43 yıllık hukukçu serüvenimi tamamlamak, ilk etapta zor oldu. Yoğun çalışma hayatından sonra emekli olmaya alışmak zamanımı aldı! Emekli hayatına adapte olduktan sonra, her çalışanın sağlıklı bir şekilde emekliye ayrılmasının kısmet olmasını dilerim.

Ülke sorunları açısından beni üzen olaylar maalesef çok fazla! Genel olarak KKTC’nin gidişatı, ülkesini seven her kişiyi çok üzüyor. Ülkede liyakat ortadan kalkmış, partizanlık geçerli kabul unsuru olmuştur. Kural ve mevzuata uyma gereksinimi yerine bencillik ve torpil mekanizması esas olmuştur. Bireyler yasaların kendileri haricinde herkese uygulanması gerektiğini düşünmekte, ancak kendinin her tür kuraldan muaf olduğunu hissetmektedir. Bu da düzensizlik ve sisteme güvensizlik doğurmaktadır.

Ülkenin nüfusu kontrolsüz bir şekilde arttı

Ülkenin nüfus yapısı değişmiş, ülkede yabancı sayısı kontrolsüz bir şekilde artmıştır. Gerek ülke nüfusu, gerekse ülkedeki yabancı sayısı veya bu insanların nerede ikamet ettiği veya çalıştığı yetkili merciler tarafından dahi bilinmemektedir. Ülkemizde artık yol güvenliği kalmamıştır.

Eğitim adası olarak gurur duyduğumuz ülkemiz sahte diploma skandalı ile sarsılmış ve bu konuda maalesef olaya isimleri karışan veya sahte diploma ile menfaat sağlayanların bir kısmı korumaya alınmış, özel muameleye tabi tutulmuş görünmektedir.

2024 yılında beni memnun eden unsur, Kıbrıs Türk toplumunun geçirdiği tüm zor aşamalardan sonra 1974 Kıbrıs Barış Harekatının 50. Yıldönümünün çatışmasız bir ortamda kutlanması olmuştur. Ülke sorunlarımızı çözebilsek bu ülkede yaşamak büyük bir ayrıcalık olacaktır.

Soru: 2025’ten beklentileriniz nelerdir?. Ülke yöneticilerinin hangi konulara öncelik vermesini istiyorsunuz?..

Narin Şefik: 2025 yılının ülkeme düzen ve huzur getirmesini dilerim. Bunun olması için her bireyin, idarecilerimiz dahil, silkinerek uyanması ve toplum menfaatini kişisel ve partisel menfaatlerin önünde tutarak hareket etmek gerekiyor.

Liyakat öne çıkmalı

Mevki ve makamlara liyakata uygun kişiler atanmalı, kişisel menfaat ve parti rozetleri öne çıkmamalıdır. Ülkemizde sistem değişikliğine ihtiyaç ve gerek yoktur. Mevcut sistem kurallar ve liyakat öne çıktığı takdirde çok iyi çalışabilen bir sistemdir. Beklentim, ülke idaresinin 2-3 yıllık bir süre için, halkın güvenmediğini pek çok kamu oyu araştırmasında gösterdiği siyasiler yerine, Bakanlıklardan emekli , tecrübeli ve liyakatlı teknokratlardan oluşacak bir Bakanlar Kurulu tarafından yürütülmesine imkan tanınmasıdır.

**********

Birikim Özgür: Ekonomik istikrarsızlık sosyal huzursuzluğu artırdı

Maliye eski Bakanlarından Birikim Özgür, 2024 yılının ekonomik açıdan iyi bir yıl olmadığına değindi. Özgür; 2025 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemli olduğuna dikkat çekti.

Soru: Özellikle ülke sorunları açısından sizi üzen ve memnun eden gelişmeler nelerdir?..

Birikim Özgür: 2024 hiperenflasyon nedeniyle para biriminin değer kaybettiği, fiyatların hızla arttığı bir yıl oldu. Ekonomik istikrarsızlık sosyal huzursuzluğu artırdı ve ekonomi iyice durağanlaştı. Gerçek manada mal ve hizmet üreten kesim kendi kaderi ile baş başa kaldı. Fiyatlarını artırma imkanı olanlar hızla artan maliyetlerini nispeten karşılamayı başardı. Kendi işletme becerilerine bağlı olarak veya sektör ve müşterilerine bağlı koşullardan dolayı fiyat regülasyonunda yetersiz kalanlar iflas noktasına sürüklendi. Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçme imkânı olan vatandaşlar güneyden alışveriş yapmayı tercih ederek krizle baş etmeyi denedi ancak bu da kuzeydeki durgunluğun daha da artmasına sebep oldu. Kuşkusuz 2024 yılının en üzücü yanı dışsal faktör sayılan para biriminin değer kaybetmesinden ötürü yaşanmakta olan bu krizin devlet eliyle körüklendiğini gözlemlemekti.

Turizm ve önemli sektörler kaderine terk edildi

Turizm başta olmak üzere önemli sektörler bir türlü günümüz koşullarına göre yeniden yapılandırılamayan teşvik sistemi nedeniyle kendi kaderine terk edildi. Tüm bunlar yaşanırken devletin eğitim, sağlık, ulaştırma, elektrik ve su başta olmak üzere temel kamusal hizmetlere ilişkin yapısal düzenlemelere gitme konusundaki yetersizliği hem kamusal hizmetlerdeki kaliteyi düşürdü hem de vatandaşın günlük yaşam maliyetlerini ikiye katladı. Tüm bu yaşanan çarpıklıklar nedeniyle vatandaş ekonomik anlamda okkanın altında kalırken hiç kuşku yok ki ülkeyi çevreleyen siyasi koşulların olumsuzluğu başat rol oynadı.

Zor bir dönemden geçiliyor

Soru: 2025’ten beklentileriniz nelerdir?. Ülke yöneticilerinin hangi konulara öncelik vermesini istiyorsunuz?..

Birikim Özgür: 2025 yılında mevcut Cumhurbaşkanı ve hükümetten bir beklenti içerisine girmek ölü gözünden yaş beklemek gibi olacaktır. Yaşamakta olduğumuz derin siyasal, mali ve ekonomik krizlerin odağında mevcut iktidar ve Türkiye’nin yanlış KKTC politikası bulunduğuna göre 2025’te Kıbrıs Türk halkına düşen öncelikli bir görev vardır. Gerçekleşeceği kesin olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya koyacağımız irade bütün bu yaşamakta olduğumuz sorunların hemen çözülmesini sağlamayabilir. Ancak Kıbrıs sorunu özelinde Türkiye ile birlikte belirlenebilecek kararlı ama bir o kadar da yapıcı yeni bir siyasetle krize ilişkin düğümü çözme zemini oluşturma ihtimalimiz artabilir. Bununla birlikte Türkiye’nin KKTC politikasındaki eksen kayması yerini “hangi parti iktidarda olursa olsun biz onunla çalışmaya hazırız, yeter ki protokollerdeki sorumluluklar karşılıklı olarak yerine getirilsin” anlayışına bırakabilirse ve mali disiplini, yapısal reformları vizyonunun odağına koyabilecek bir alternatif hükümet modeli geliştirilebilirse 2025 krizden çıkış için gerekli siyasal zeminin oluşacağı bir yıla dönüşebilir. Bu beklentilerin gerçekleşmesinin oldukça güç olduğu hissine sahip olsak da ne beklediğimizi bilmek ve paylaşmak zorunda olduğumuz zor bir dönemden geçmekte olduğumuz ortadadır. 2024 yılının tüm hayal kırıklıklarını geride bırakarak yeni yılda kangrenleşmiş ve çok boyutlu bir hal almış tüm sorunlarımızın hızlıca çözüme kavuşmasına hizmet edebilecek yeni bir siyasal ortamın şekillenmesini diliyorum.

Yarın: Pervin Gürler- Derviş Kemal Deniz-Bülent Dizdarlı