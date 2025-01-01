30 ay taksit imkanı 

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) ait elektrik borçlarının tahsiline yönelik mali düzenleme içeren yasa gücünde kararnameyi onayladı. Taksitlendirilen borçlar, borç miktarı esas alınarak en fazla 30 aya kadar bölünebilecek.

Resmi Gazete’de önceki gün yayımlanan kararnamede, kararnamenin döviz artışından (enflasyondan kaynaklanan) dolayı oluşan ekonomik sıkıntılar nedeni ile tüketicilerin ödeme güçlüğü yaşadığı ve Kıb-Tek’in alacaklarını tahsil etmekte zorlandığı dikkate alınarak hazırlandığı kaydedildi.

Özellikle birikmiş borçların tahsili için yeni yöntemler sunmayı hedefleyen kararnamede yer alan bazı düzenlemelere göre, tek bir defada ve peşin olarak anaparanın tamamını ve bu anaparaya ait peşin ödemenin yapıldığı tarihe kadar oluşmuş gecikme zamlarının yüzde 20'sinin ödenmesi halinde birikmiş anapara ve gecikme zamlarının tümü ödenmiş olacak.

Taksitlendirilen borçlar, borç miktarı esas alınarak en fazla 30 aya kadar bölünebilecek. İhtilaflı ve mahkemelik borçlar, kamu kurumları, vakıflar yönetimindeki üniversiteler, belediyelere ve sulama birliklerine ait borçlar için ise 10 yıla kadar taksit imkanı sunulabilecek. Bunun yanında belirtilen koşulları karşılayan kurum ve kuruluşların borçlarının ödenmesi halinde gecikme zamları silinebilecek.

Düzenlemeden faydalanmak isteyen borçluların 31 gün içinde Kıb-Tek’e başvuru yapması gerekiyor.

