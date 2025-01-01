Onur kıtası karşıladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önceki gün 39’uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Sinan Gökoğlan’ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, burada onur kıtası tarafından karşılandı.

Şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Tatar, plaket takdimi yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyarette yaptığı açıklamada, geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı görevinde bulunan Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Emekli Orgeneral Necdet Özel’in 39’uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanı görevini yerine getirdiğini hatırlattı.

2025 yoğun geçecek

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni yıl mesajında, “Acısıyla tatlısıyla 2024’ten 2025 yılına girilirken, öncelikle değerli Halkıma, Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimize ve insanlığa her türlü şiddetten, savaştan, terörizmden, felaketten, kazadan uzak, sağlıklı, umut dolu güzel günler ve nice yıllar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Birçok önemli iç ve dış gelişmeyi geride bırakarak 2024 yılını tamamlıyoruz” diyen Tatar, 2025’in yoğun geçeceğine işaret etti.

