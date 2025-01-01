Protokol yenilendi

Gazimağusa Belediyesi (GMB) ile Suna ve Ata Atun Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı (SAMTAY) arasındaki “ihtiyaçlı kişilere yemek dağıtımı” konusundaki işbirliği protokolü yenilendi.

Verilen bilgiye göre, SAMTAY Vakfı’nın kütüphanesinde düzenlenen imza töreninde, protokole, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile SAMTAY Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sunat Atun imza koydu.

Protokole göre, SAMTAY Vakfı ile belediye, Suna Anne Dayanışma Mutfağında ihtiyaçlı kişilere sıcak yemek hazırlanması ve dağıtılması konusunda işbirliğini sürdürecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, protokolün Gazimağusa’da destek ihtiyacı olan birçok aileye sıcak yemeğin sağlanması ve götürülmesini içerdiğini belirtti. SAMTAY Vakfı bünyesinde hizmet veren mutfağa adı verilen Suna Atun’un, “Mağusa’yı çok seven, Mağusa’nın da çok sevdiği bir hanımefendi” olduğunu ifade eden Uluçay, “Birçok ihtiyaçlı kişiye sıcak yemek ulaştıran bu güzel mutfağa adı verilerek idealleri yaşatılan Suna Atun ve ailesinin bu konuda gösterdiği büyük destek takdire değer” şeklinde konuştu.

SAMTAY Vakfı ile Suna Anne Mutfağı ve Gazimağusa Belediyesi’nin yürüttüğü iş birliği sayesinde kentte daha çok insanı desteklenmeye devam edileceğini belirten Uluçay, bu yöndeki çabaları ve çalışmalar için SAMTAY Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sunat Atun’a ve katkı koyan herkese teşekkür ederek, bu vesile ile de Suna Atun’u yad ettiğini kaydetti.

Samtay Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sunat Atun ise, Gazimağusa Belediyesi ile SAMTAY Vakfı’nın özellikle Gazimağusa kentinde bulunan yaşlılar ve engelliler öncelikli yoksullara yönelik aşevi projesine üçüncü kez imza koyup iş birliğini yinelediklerini ifade ederek, projenin bu bağlamda, Mağusa için bir değer olduğunu düşündüğünü kaydetti.

