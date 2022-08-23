Cezası 6 bin lira

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir petrol istasyonunda akaryakıt aldığı esnada, A.B.E. isimli şahsa ait 2 bin TL değerindeki cins köpeği çalan ve Güney Kıbrıs’a giden Almanya uyruklu Thomas Koschorek hakkındaki dava dün karara bağlandı. Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 6 bin TL para cezasına mahkum edildi.

Sanık aleyhine getirilen dava, Gazimağusa Ceza Mahkemesi’nde, Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler’in huzurunda görüldü.

Güzeler, sanığın işlemiş olduğu suçun sirkat olduğunu ve vahim suç türleri arasında olduğunu ifade etti.

Müştekinin şikâyetini geri çekmesini ve sanığın pişmanlık duymasını hafifletici nedenler olarak değerlendiren Güzeler, hapislik dışında bir ceza takdir etmeyi uygun bulduğunu söyledi. Güzeler, sanığı 6 bin TL para cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.

Olayın geçmişi

Alman turist Thomas Koschorek, geçtiğimiz hafta, Gazimağusa’da, benzin istasyonunda akaryakıt aldığı esnada, 2 bin TL değerindeki cins köpeği yanına çağırdıktan sonra aracına koyarak Güney Kıbrıs’a geçmişti.

Şikayet üzerine kameralardan tespit edilen Alman turist, Akyar Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaparken tespit edilmişti.

Sanık hakkında geçtiğimiz Cuma gün çıkarıldığı mahkeme tarafından 3 gün tutukluluk emri verilmişti. Sanık ifadesinde köpeği bir arkadaşına verdiğini söylemişti. Polis, köpeği geri getirterek sahibine teslim etmişti.