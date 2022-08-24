İmkanlar seferber edilecek

Maliye Bakanı Alişan Şan, Muhtarlar Derneği’ni kabul ederek, muhtarların sorun ve beklentilerini dinledi.

Verilen bilgiye göre, Şan, kabulde, muhtarların önemli bir kamu görevi üstlendiğine vurgu yaparak, muhtarların, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin sorunları ile ilgilendiğini, diğer yandan vatandaşlarla resmi kurumlar arasında köprü vazifesi görevini üstlendiğini ve sorunların çözümü için çalıştığını kaydetti.

Maliye Bakanı Alişan Şan, muhtarların yıllardır süregelen sorunlarının bilincinde olduklarını, bu konuda tüm imkânları seferber etmeye hazır olduklarını da belirtti.

KKTC Muhtarlar Derneği üyeleri ise görüşmede, kurumsal bir yapıya kavuşmak adına bazı adımları atmaya başladıklarını, bu bağlamda ilk adımı Muhtarlar Derneği Merkez Binası’nı açarak attıklarını kaydetti. Muhtarlar ziyarette ayrıca Maliye Bakanı Alişan Şan’a çeşitli konularda yaşadıkları sorunları aktararak, taleplerini dile getirdi.

Bakan Şan’a sunum yapıldı

Öte yandan Maliye Bakanı Alişan Şan, bilişim ve teknoloji çağında, sistemli, hızlı ve doğru bir planlama ile kamu kurum ve kuruluşlarının çağ atlayabileceğini, bu anlamda kamuya güç katacak programları kararlılıkla hayata geçirmeye hazır olduklarını söyledi.

Açıklamaya göre, Şan’a, 2017 yılından bu yana devam eden ve yavaş yavaş tamamlanma aşamasına gelen KKTC Gümrük Bilgi Sistemi (Gümrük Otomasyon) projesi hakkında yüklenici TÜRKSAT ve NETAŞ yetkilileri tarafından proje hakkında sunum yapıldı. Toplantıda, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Mustafa Deveci ve projeden sorumlu personel de hazır bulundu.

Bakan Şan, özel sektörün içerisinden gelen bir siyasetçi olarak, geleceği bilişim ve teknoloji de gördüğünü, dolayısıyla bilişim ve teknolojiye daima önem verdiğini belirterek; “Dönemimiz bilişim dönemi. Çağ bilişim, teknoloji çağı. Bunu en etkin, en verimli kullanan kişiler, şirketler, devletler, ilerleme, tasarruf, yatırımlarda da önemli yollar kat eder. Bir değerlendirme yapmam gerekirse, bu konuda bizim daha çok adım atmamız gerektiği inancındayım” dedi.

Göreve geldiği ilk günden bu yana gerek vergi gerek gümrük gerekse de diğer dairelerdeki otomasyon sistemlerini gündemine aldığına işaret eden Maliye Bakanı Alişan Şan, otomasyon sisteminin olmaması veya yeterince aktif kullanılmamasının sıkıntılarını yaşadıklarını gözlemlediğini ve bu çağda bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

