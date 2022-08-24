Rumlarda bayram havası

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisinde 6’ncı yataktaki “Kronos-1” (Cronos) hedefinde keşfedilen doğal gaz yatağına ilişkin haberler Rum basınında geniş yer aldı.

Alithia gazetesi “6’ncı Blokta Büyük Yatak Duyurdular” başlıklı haberinde, Total-ENI konsorsiyumunun, dün, “MEB” içerisinde yer alan 6’ncı yataktaki “Kronos-1” hedefinde önemli bir keşfin yapıldığını duyurduğunu yazdı.

Gazete, kendi gazetelerinde 5 Ağustos tarihinde yer alan ENI/Total konsorsiyumunun, büyük bir doğal gaz keşfinde bulunduğu yönündeki haberin de teyit edildiğini belirtti.

6’ncı yataktaki “Kronos-1” hedefindeki yeni doğal gaz yatağının, Kıbrıs kıyılarının 160 kilometre uzaklığında ve 2 bin 297 metre derinliğinde keşfedildiğini belirten gazete, yeni yatakla ilgili 70 milyar metre küplük bir rezervden bahsedildiğini yazdı.

Habere göre, TotalEnergies araştırmalarının başkanlığını yürüten Kevin McLachian yaptığı açıklamada “Cronos-1” hedefindeki bu başarılı araştırmanın, düşük teknik maliyet ve düşük karbon emisyonuyla kaynakların keşfedilmesine odaklanan araştırmalarının, stratejik etkisinin bir diğer göstergesi olduğuna işaret etti.

Bakanlık açıklama yaptı

Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yaptığı ilgili açıklamada, Eni Cyprus Limited ve Total Energies EP Cyprus” tarafından yürütülen, 6’ncı parselde “Cronos-1”hedefindeki araştırma sondajlarına ilişkin çalışmaların başarıyla ve güvenli şekilde tamamlandığını belirtti.

Enerji Bakanlığı, “Tungsten Explorer” sondaj gemisi tarafından gerçekleştirilen 2 bin 287 metre su derinliğindeki sondajın, 260 metrelik net bir doğal gaz sütununun varlığını gösterdiğini ifade etti.

Enerji Bakanlığı, konsorsiyum ile birlikte Avrupa’nın da enerji güvenliğine katkı sağlayarak, bu yeni keşfin değerlendirilmesi ve hızlandırılması için zaten yöntemler üzerine çalıştığını belirtti.

Yapılan açıklamada, “Tungsten Explorer” sondaj gemisinin artık yeni bir araştırma sondajı için 6’ncı parseldeki “Zeus-1” hedefine gideceği de ifade edildi.

İtalyan ENI şirketi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada “”Cronos-1” hedefindeki yeni keşfin bölgedeki ek olanakların kilidini açabileceğini belirtti.

ENI açıklamasında ayrıca şirketin, 2013 yılından beri Kıbrıs’ta bulunduğunu, 2,3,6,8 ve 9’uncu yatakları yönettiğini, ayrıca 7 ve 11’inci parsellerde de katılımının bulunduğunu ifade etti.

Fileleftheros gazetesi ilgili haberi “12-15 Trilyon Yakaladık-Cronos’ta Az Ama Çok Önemli Bir Yatak” başlıklarıyla aktarırken yeni keşifle birlikte Güney Kıbrıs’ın doğal gaza yönelik toplam potansiyel kapasitesinin 11.7 tcf’den 14.7 tcf’ye (4.2 tcf Afrodit, 5-8 tcf Glafkos, 2.5 tcf Cronos) kadar çıkabileceğini belirtti.

Pilidu açıklama yaptı

Alithia gazetesi yeni keşfe dair yapılan açıklamalara da yer verdi.

Habere göre, Enerji Bakanı Natasa Pilidu, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada “Cronos-1” hedefindeki sondaj çalışmalarının tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pilidu, sondaj çalışmalarının geçen hafta sona erdiğini ve 2.5 trilyon ayak küp olarak hesaplanan doğal gaz keşfinin yapıldığını belirtti.

Pilidu dün yapmış olduğu açıklamada ayrıca 6’ncı parseldeki “Zeus-1” olarak isimlendirilen hedefte ikinci bir sondajın başladığını da ifade etti.

Pilidu bir soru üzerine bu yeni keşfin “Afrodit” ve “Glafkos” yataklarının değerlendirilmesine de yardımcı olacağını söyledi.

Fileleftheros gazetesine göre, Rum Başkan adayı Nikos Hristodulidis ve DİPA partisi birer açıklama yaparak yeni keşiften duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

ELAM ise açıklamasında bu keşfi, Güney Kıbrıs’ın enerji güvenliği açısından önemli bir adım şeklinde değerlendirdi.