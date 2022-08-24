Makam arabası olabilir

Başbakan Ünal Üstel ve Bakanlar Kurulu, KKTC’nin yerli otomobili Günsel’i ziyaret ederek, seri üretim çalışmaları ve gelecek planları hakkında bilgi aldı. Bakanlar Kurulu üyeleri; toplantı öncesinde, makam araçlarına dönüştürülen GÜNSEL B9’larla test sürüşü de gerçekleştirdi.

Üstel, konuşmasında “Bugünü bir uğur ve gurur günü olarak kabul ediyorum. GÜNSEL, 1974 öncesinde yaşadıklarımızdan nerelere geldiğimizi gösteren çok önemli bir proje. İftihar edeceğimiz bir eseri dünya pazarlarıyla buluşturacağız. 1974 öncesinde ne acılı günler geçirdik. Ana vatan Türkiyemizin desteği ile kavuştuğumuz özgürlüğümüzü, bugün GÜNSEL gibi bir proje ile taçlandırıyoruz. İşte bu yüzden bugün bizim gurur günümüz” ifadesini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2022, 11:26